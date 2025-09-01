Vége, nincs tovább: bezárt a Spar boltja a tízezres magyar településen, szomorúak a vásárlók - máris pletykálják, mi nyílik a helyén

Augusztus utolsó napján végleg bezárt a Széchenyi utcában található Spar Szigetváron. A helyiek szerint az üzlet nyitásakor friss lendületet és eleganciát hozott a városba − de a megjelenő konkurencia miatt várható volt, hogy nem húzza sokáig – írja a Bama.

Szigetváron bezárt Spar / Fotó: SPAR

Egyesek már azt is tudni vélik, hogy Aldi nyílhat a helyén, de ez nem megerősített információ, zajlanak a találgatások.

Rengetegen szomorúak a bezárás miatt, az üzlet sokaknak volt elérhető távolságban.

Hetente többször jártam ide. Van olyan termék, amit csak itt lehet kapni Szigetváron, mi ezt szerettük. Most új helyet kell találnunk

− mesélte lapunknak egy helyi lakos.

Szigetváron, a Google Maps szerint vért van még egy másik Spar is.

Tatán is bezárt

Tatán a Rákóczi utcai City SPAR augusztus 19-én végleg bezárt, a vásárlóknak kiírt közlemény szerint többé nem nyit ki – írta a Kemma. Ebben a városban nyílt először SPAR üzlet Magyarországon (de nem ezt zárták most be). A kilencvenes évek elején Tata volt az első: az Ady Endre úti boltban modern polcrendszer, széles árukínálat és teljesen új vásárlói élmény várta a közönséget. Az akkori beszámolók szerint a nyitás mérföldkő volt, amely a minőségi kiskereskedelem új korszakát indította el az országban.

Most viszont fordult a kocka.

A központi elhelyezkedésű Rákóczi utcai bolt évekig a belváros egyik legforgalmasabb élelmiszerüzlete volt, de a lánc közlése szerint már nem nyit ki. A vásárlók a környék más SPAR egységeit vehetik igénybe, illetve konkurens üzleteket – sokak számára azonban ez nem jelent egyenértékű megoldást.

Nem ez az első bezárás a közelmúltból: néhány hete Szegeden is megszűnt egy SPAR, amely a Tápai úton működött, és a helyiek szerint nélkülözhetetlen volt a környéken. Az ottani üzlethelyiség mára teljesen kiürült, és a városban találgatások indultak az épület sorsáról.