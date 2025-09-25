Deviza
EUR/HUF391.85 +0.12% USD/HUF335.91 +0.81% GBP/HUF448.03 -0.09% CHF/HUF419.46 +0.04% PLN/HUF91.77 +0.06% RON/HUF77.2 +0.15% CZK/HUF16.1 +0.01% EUR/HUF391.85 +0.12% USD/HUF335.91 +0.81% GBP/HUF448.03 -0.09% CHF/HUF419.46 +0.04% PLN/HUF91.77 +0.06% RON/HUF77.2 +0.15% CZK/HUF16.1 +0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,014.87 -0.37% MTELEKOM1,826 +1.33% MOL2,644 -1.34% OTP28,720 +0.07% RICHTER9,775 -1.66% OPUS541 -1.1% ANY7,160 -0.56% AUTOWALLIS162 +4.52% WABERERS5,000 +2.04% BUMIX9,227.96 +0.85% CETOP3,429.63 -0.53% CETOP NTR2,144.17 -0.53% BUX98,014.87 -0.37% MTELEKOM1,826 +1.33% MOL2,644 -1.34% OTP28,720 +0.07% RICHTER9,775 -1.66% OPUS541 -1.1% ANY7,160 -0.56% AUTOWALLIS162 +4.52% WABERERS5,000 +2.04% BUMIX9,227.96 +0.85% CETOP3,429.63 -0.53% CETOP NTR2,144.17 -0.53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
startup
képzés
doktorandusz

Hatalmas startup-finanszírozási és -képzési lehetőséget kapnak a doktoranduszok

Magyarország új innovátorgenerációja kész arra, hogy a laboratóriumok falai közül kilépve meghódítsa a nemzetközi piacokat. A doktoranduszok számára létrehozott Pathway to Business startup indulását nagy érdeklődés övezte a doktoranduszok körében, ami jól mutatja a fiatal kutatók nyitottságát az innováció iránt.
VG
2025.09.25., 16:35

 A Pathway to Business programba összesen 115 PhD-hallgató jelentkezett, közülük ötvenen ösztöndíjjal és szakmai támogatással építhetik a jövő sikeres magyar Deep Tech startup vállalkozásait. A Nemzeti Innovációs Ügynökség programjának célja, hogy tudást és szakmai támogatást nyújtson a tudományos kutatások valódi, piacképes vállalkozásokká formálásában.

Group,Of,Young,Multi-ethnic,Startup,Business,Team,Collaborating,On,Project
A Pathway to Business egy startupokat támogató rendszerként jött létre / Fotó: NDAB Creativity

A startupoké a jövő

A Pathway to Business nem egyszerű képzés, hanem ugródeszka a jövőbe. Tudásátadás, mentorok, pénzügyi támogatás és valódi iparági kapcsolatok segítik a résztvevőket abban, hogy kutatási ötleteikből sikeres startupok szülessenek. A program megmutatja, hogyan válik egy kutatási eredményből szellemi tulajdon, egy koncepcióból termék, egy álomból piaci siker. A cél egyértelmű: a doktoranduszokból ne csak kiváló kutatók, hanem kiváló innovatív vállalkozók is váljanak, akik képesek hidat építeni a tudományos eredmények és a gazdasági hasznosíthatóság között.

A folyamat minden szakasza a fejlődésről szól: a program online képzéssel indul, majd három hónapos, személyes csapatmunka követi ösztöndíj és mentorálás mellett.

Ezután jön a hat hónapos intenzív fejlesztés, amely során egymillió forintos projektfinanszírozás is segíti a résztvevőket. A végső állomás a látványos Demo Day, ahol a legjobb projektek befektetők és iparági szereplők előtt mutathatják be, melyek lehetnek Magyarország feltörekvő új vállalkozásai.

Deep Tech, mesterséges intelligencia és jövőkutatás – így zajlott az idei Hungarian Innovation Week

Anyagi megbecsültség és fejlesztési finanszírozás

A program anyagi ösztönzői is jelentősek: az első három hónapos szakaszban a résztvevők havi 50 ezer, a hat hónapos fejlesztési szakaszban hallgatói státuszuktól függően 150-400 ezer forint közötti ösztöndíjban részesülhetnek. Ez nemcsak biztos hátteret ad a fejlesztésekhez, hanem egyértelmű üzenet is: a tudományos tudásnak helye van a piacon, és Magyarország komolyan számít a doktoranduszok vállalkozói tudására és ambíciójára.

Megemelkedett jövedelmek a jövő kutatói számára

A Pathway to Business kiválóan illeszkedik a doktori képzés idei megújításához is. Az idén bevezetett háromszintű rendszer és a megemelt doktoranduszjövedelmek mind azt jelzik: a kormány stratégiai célként kezeli, hogy a PhD-hallgatókból ne csak tudósok, hanem a jövő gazdasági motorjai váljanak. A Nemzeti Innovációs Ügynökség Pathway to Business programja zászlóshajó a nemzetközi piacra lépés elősegítésében – egyszerre tudományos és üzleti forradalom, amely új fejezetet nyithat a magyar innováció történetében.

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
sztrájk

Igazából nem is tüntettek a szemétszállítók – kiderült, mi történt valójában, reagált a Mohu

Elindult a szemétszállítás Budapesten, a tárgyalások a munkavállalókkal folytatódnak.
6 perc
vendéglátás

A Starbucks újabb leépítésekkel és kávézóbezárásokkal lépne túl válságán

Lakat kerül a legrosszabbul teljesítő egységekre.
2 perc
Globális Atomfórum

Putyin egy új világrend közeledtéről beszélt, segítenek majd átállni – 2030-ban megnyomják a gombot

Az orosz atomipar teljesíti a szerződéses kötelezettségeit.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu