Újjászületett a legendás vasúti kocsi

200 évvel ezelőtt, 1825-ben indult el a menetrend szerinti vasúti közlekedés Angliában, egy Stockton és egy Darlington nevű kisváros között. 1870-re Németországban már több mint 21 ezer kilométer, Franciaországban közel 19 ezer, míg Oroszországban valamivel több, mint 10 ezer kilométer volt a vasúthálózat hossza, így nem csoda, ha a társadalom vezetői hamar felfedezték maguknak az új, a korabeli közutaknál gyorsabb, biztonságosabb és kényelmesebb közlekedési lehetőséget. A brit uralkodócsalád, a világon elsőként, 1842-ben építtetett saját udvari kocsit Adelaide királyné számára, majd 1897-re elkészült Viktoria királynő számára a Royal Train nevű hat kocsiból álló vonat. Az alábbi képen a Turán szerelvény szalonkocsija látható, amely a két világháború közti magyar állami vezetők protokolláris jellegű utazásait szolgálta.
Magyar vonatkozása elsőként a Ferenc József számára készült királyi külön szerelvénynek volt, amelyet jelenleg Prágában őriznek, az ottani közlekedési és technikai múzeumban.
A Turán szerelvény a két világháború közti állami vezetők, mindenekelőtt Horthy kormányzó protokolláris jellegű utazásait szolgálta. A második világháborút követően hadizsákmánnyá átlényegült szerelvény egészen a ’70-es évekig állt a Csehszlovák politikai vezetők rendelkezésére, majd a selejtezést követően évtizedekig egy nyaralóba befalazva rejtőzködött a szenci tavak partján, mígnem a hétvégi ház felújításakor a szlovák vasútbarátok a 12 kocsiból álló Turán szerelvény 9-es számú szalonkocsijaként azonosították.
Magyarországra visszatértét követően, 2020–2021-ben először külsőleg újult meg, majd 2023–2024-ben a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum muzeológusai és restaurátorai a Máv Rail Tours munkatársaival együtt elkezdték a kocsibelső teljes műemléki rekonstrukcióját.
A maga nemében páratlan, 110 éves (eredetileg személykocsiból 1937-ben átalakított) szalonkocsit első ízben a mai nappal tekintheti meg a szélesebb közönség, szeptember végéig az elmúlt évtized során megújult vasútállomáson két évvel ezelőtt megnyitott vasúttörténeti kiállítás szomszédságában, Kenderesen.
Kattintson az Origo oldalára, és nézze végig a galériát, amely a Turán 9-es szalonkocsi megtaláláskori állapotát, valamint a felújítás Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum muzeológusai és restaurátorai által felügyelt lépéseit mutatja.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.