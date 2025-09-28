Deviza
EUR/HUF390.62 0% USD/HUF333.78 0% GBP/HUF447.43 0% CHF/HUF418.41 0% PLN/HUF91.56 0% RON/HUF76.88 0% CZK/HUF16.09 0% EUR/HUF390.62 0% USD/HUF333.78 0% GBP/HUF447.43 0% CHF/HUF418.41 0% PLN/HUF91.56 0% RON/HUF76.88 0% CZK/HUF16.09 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
személyi jövedelemadó
adó
szja

Oeconomus: egységes adókulcs dinamikus növekedés - progresszív szja gyenge foglakoztatás, kevés megtakarítás

Az egykulcsos szja mind a munkaerőpiacra, mind a megtakarításokra jótékonyan hat, míg a magasabb elvonás az „agyelszívást” támogatja – állapítja meg elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.
Andor Attila
2025.09.28, 06:46

Magyarországon 2011-ben vezették be az egykulcsos személyi jövedelemadó rendszert, amely jelentős egyszerűsítést és a munkára rakódó adóterhek csökkentését hozta - állapítja meg az Oeconomus. Ez jelentősen ösztönözte a munkavállalási hajlandóságot, melynek hatására a foglalkoztatás 2010 és 2024 között 20 százalékkal nőtt, és a foglalkoztatási ráta az EU élmezőnyében van. 

személyi jövedelemadó
A legtöbb munkavállalónak alacsonyabb elvonást jelent az egykulcsos személyi jövedelemadó / Fotó: Shutterstock

A rendszer csökkentette az adóelkerülést és a szürkefoglalkoztatást, miközben a gazdaság versenyképessége is javult.

 A többkulcsos rendszerhez képest az egykulcsos adó a munkaerőpiacon motiválóbb környezetet teremtett, ami hozzájárult a GDP dinamikus növekedéséhez.

2016-óta 15 százalékos az szja kulcsa, ami mellett célzott szja-kedvezményeket, illetve szja-mentességet kaphatnak bizonyos csoportok

például a 25 év alatti munkavállalók, négy vagy több gyermeket nevelő édesanyák, mely utóbbit a kormány októbertől fokozatosan kiterjeszti a három- és kétgyermekes anyukákra is, családi adókedvezmény, első házasok kedvezménye, a 30 év alatti anyák kedvezménye.

Jó a munkaerőpiacnak is

Az Oeconomus elemzése szerint a korábbi többkulcsos rendszerhez képest az egykulcsos rendszer csökkentette a munkavégzés adóterheit, így munkavállalásra ösztönzött. Magyarországon az egykulcsos adórendszer bevezetését követően – egyéb munkát ösztönző állami programok hatására is (pl. közmunkaprogram, Munkahelyvédelmi Akcióterv) – nőtt a munkavállalási hajlandóság, egyre többen léptek ki az inaktív státuszból és kezdtek el dolgozni.

A KSH adatai szerint 2010-2024 között 20 százalékkal, több mint 800 ezer fővel nőtt a 15-74 éves népesség foglalkoztatottsága. 

A magasabb foglalkoztatás (a bérek folyamatos növekedésével kiegészülve) a háztartások rendelkezésre álló jövedelmét is növelte, mely serkentette a fogyasztást, így a gazdaság növekedését is.

Az MNB 2019-es számításai szerint az egykulcsos szja-rendszer bevezetésekor 433 milliárd forinttal csökkentette az szja-adóbevételeket, 2017-re azonban ez a negatív hatás már szinte teljesen eltűnt a foglalkoztatás és a fogyasztás növekedése (és ennek következtében a növekvő jövedelmi adó és forgalmi adó bevételek) révén.

Többkulcsos szja: szürkegazdaság erősödése és agyelszívás  

A 2010 előtti többsávos adóztatási rendszerben az átlagbér körül (és afölött) különösen magas volt a marginális adókulcs, ami visszafogta a munkakínálatot és ösztönzött a szürkefoglalkoztatásra (kisebb bérre bejelentve), mely a GDP-re is negatívan hatott.

A 2000-es évek elején, olyan is előfordult, hogy a legmagasabb szja-kulcs 44–48 százalék volt, az EU-tagállamok közül Magyarországon volt a második legmagasabb az egy főre jutó átlagos adóteher: a bruttó bérköltség 53 százaléka. 
A foglalkoztatás szempontjából az elvándorlásra is érdemes gondolni. 

Ha a többkulcsos rendszer túl magas terheket ró a magasabb jövedelmű munkavállalókra, előfordulhat, hogy olyan országot választanak, ahol kisebb az adókulcs, emelkedik a kivándorlás, nő az agyelszívás.

 Egy 2020-as tanulmány szerint a személyi jövedelemadók és vagyonadók mértéke befolyásolhatja a kiemelten magas jövedelműek és vagyonosok nemzetközi és országon belüli mobilitását.

Mivel a tőke nagyon mobil, szigorú adórendszerek esetében csökkenhet a beruházási kedv, tőke- vagy vagyonkivonást is eredményezhet. Ez különösen igaz lehet a magasabb jövedelműekre, hiszen ezek a rétegek jellemzően magas megtakarítási aránnyal rendelkeznek. Több európai országban (pl. Németország, Ausztria, Egyesült Királyság) megszüntették a vagyonadót, mert a gazdasági, adminisztratív és nemzetközi versenyképességi hátrányok meghaladták a várt előnyöket. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu