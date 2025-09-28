Oeconomus: egységes adókulcs dinamikus növekedés - progresszív szja gyenge foglakoztatás, kevés megtakarítás

Magyarországon 2011-ben vezették be az egykulcsos személyi jövedelemadó rendszert, amely jelentős egyszerűsítést és a munkára rakódó adóterhek csökkentését hozta - állapítja meg az Oeconomus. Ez jelentősen ösztönözte a munkavállalási hajlandóságot, melynek hatására a foglalkoztatás 2010 és 2024 között 20 százalékkal nőtt, és a foglalkoztatási ráta az EU élmezőnyében van.

A legtöbb munkavállalónak alacsonyabb elvonást jelent az egykulcsos személyi jövedelemadó / Fotó: Shutterstock

A rendszer csökkentette az adóelkerülést és a szürkefoglalkoztatást, miközben a gazdaság versenyképessége is javult.

A többkulcsos rendszerhez képest az egykulcsos adó a munkaerőpiacon motiválóbb környezetet teremtett, ami hozzájárult a GDP dinamikus növekedéséhez.

2016-óta 15 százalékos az szja kulcsa, ami mellett célzott szja-kedvezményeket, illetve szja-mentességet kaphatnak bizonyos csoportok

például a 25 év alatti munkavállalók, négy vagy több gyermeket nevelő édesanyák, mely utóbbit a kormány októbertől fokozatosan kiterjeszti a három- és kétgyermekes anyukákra is, családi adókedvezmény, első házasok kedvezménye, a 30 év alatti anyák kedvezménye.

Jó a munkaerőpiacnak is

Az Oeconomus elemzése szerint a korábbi többkulcsos rendszerhez képest az egykulcsos rendszer csökkentette a munkavégzés adóterheit, így munkavállalásra ösztönzött. Magyarországon az egykulcsos adórendszer bevezetését követően – egyéb munkát ösztönző állami programok hatására is (pl. közmunkaprogram, Munkahelyvédelmi Akcióterv) – nőtt a munkavállalási hajlandóság, egyre többen léptek ki az inaktív státuszból és kezdtek el dolgozni.

A KSH adatai szerint 2010-2024 között 20 százalékkal, több mint 800 ezer fővel nőtt a 15-74 éves népesség foglalkoztatottsága.

A magasabb foglalkoztatás (a bérek folyamatos növekedésével kiegészülve) a háztartások rendelkezésre álló jövedelmét is növelte, mely serkentette a fogyasztást, így a gazdaság növekedését is.

Az MNB 2019-es számításai szerint az egykulcsos szja-rendszer bevezetésekor 433 milliárd forinttal csökkentette az szja-adóbevételeket, 2017-re azonban ez a negatív hatás már szinte teljesen eltűnt a foglalkoztatás és a fogyasztás növekedése (és ennek következtében a növekvő jövedelmi adó és forgalmi adó bevételek) révén.