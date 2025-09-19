Deviza
Rendkívüli: váratlan döntést hozhat az EU Magyarországról, végre megkapja a befagyasztott uniós pénzeket – 215 milliárd forintot utalhat Brüsszel

Kiderült a nagy titok: ázsiai, de nem kínai óriáscég épít gyárat Magyarországon, ilyen még nem volt Békés vármegyében – „Ez piros betűs nap"

A Vulcan Shield Group 280 milliárd forintból épít gyárat Békéscsabán. Szijjártó Péter közölte, hogy a szingapúri cég első európai gyára 2500 munkahelyet teremt a Viharsarokban, és high-tech szigetelőanyagokat fog előállítani.
VG
2025.09.19, 11:43
Frissítve: 2025.09.19, 12:37

A Vulcan Shield Global érkezik Magyarországra, 280 milliárd forintos óriás beruházást hajt végre Békéscsabán – jelentette be pénteken Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter múlt heti beszédében már utalt rá, hogy nagyon jó hír várható.

Szijjártó Péter Vulcan Shields Global Békéscsaba Szingapúr
Szijjártó Péter örömmel jelentette be a Vulcan Shield Group érkezését  / Fotó: Horváth Viktor / Joó István Facebook-oldala

A tárcavezető elmondta, hogy Békéscsaba és Békés vármegye történetének legnagyobb beruházást jelentheti be. A szingapúri Vulcan Shield Global ugyanis úgy döntött, hogy egy óriásberuházást hoz Békéscsabára. A vállalat csúcstechnológiás szigetelőanyagokat gyárt, ezen a téren a világ vezető vállalata. A békéscsabai gyár lesz a vállalat első európai üzeme.

A beruházás 208 milliárd forintos értéket képvisel.

Szijjártó Péter elmondta, hogy a beruházásnak köszönhetően 2500 új munkahely jön létre közvetlenül a vállalat gyárában. Világszinten egyedülálló technológiát alkalmaznak majd az üzemben, tehát ez egy high-tech beruházás lesz. A beruházásban 140 ezer négyzetméternyi gyártóterület jön létre, évente tízezer tonna szigetelőanyagot állíthatnak itt elő. A magyar kormány a beruházást 49 milliárd forinttal támogatja.

Szijjártó Péter szerint a Vulcan Shield Group üzeme különleges gyár lesz

A tárcavezető kiemelte, hogy a vállalat elkötelezte magát amellett, hogy a helyi szakképző iskolákkal nagyon szorosan fognak együttműködni. A beruházás a tervek szerint feléleszti a helyi textilipari hagyományokat is. A vállalat egy beszállítófejlesztési programban is részt vesz a HIPA-val együttműködve, ami azt jelenti, hogy elkötelezett amellett, hogy minél több alapanyagot, eszközt, gyártáshoz szükséges alkatrészt magyar vállalkozásoktól szerezzenek be.

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy a vállalat olyan szintű kutatási tevékenységet fog folytatni, amely az anyagtudomány kereteit feszegeti: olyan szigetelőanyagokat terveznek gyártani, amelyek az 1600 Celsius-fokos hőmérsékletnek is ellen tudnak állni. Ez a tevékenység nagyon alapos kutatási és fejlesztési tevékenységet igényel, ezért Magyarország jó eséllyel száll versenybe azért is, hogy a Vulcan Shield Group nemcsak a gyártási, hanem a k+f tevékenységben is minél nagyobb szerepet szánjon Magyarországnak.

A tárcavezető elmondta, hogy a Vulcan Shiled Group által gyártott szigetelőanyagokat Európa vezető vállalati fogják megvásárolni, olyan kulcsfontosságú iparágak használják majd, mint

  • az űripar,
  • a repülőgépgyártás,
  • a napelemgyártás
  • és a petrolkémia.

A gyár felépítése és működése a megfelel majd a legszigorúbb környezetvédelmi szabályoknak, és a vállalat törekszik rá, hogy ökológiai lábnyoma a lehető legalacsonyabb szinten maradjon.

A Beol.hu Békés vármegyei hírportál tudósításában azt is megjegyezte, hogy a beruházás annak is köszönhető, hogy a kormány külön feladatként határozta meg Békés vármegye fejlesztését, amelynek keretében többek között jelentős infrastruktúra-fejlesztések is történtek.

