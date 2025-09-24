Szijjártó Péter: Trump a szívünkből szólt az ENSZ-ben – Magyarország nem cserélheti le az orosz kőolajat egyik napról a másikra

Az ENSZ közgyűlésén Donald Trump több európai országot felszólított az orosz kőolaj és földgáz importjának beszüntetésére. A külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter a nyilatkozatot vegyes érzelmekkel fogadta: a migráció és az erőltetett zöldpolitika kérdésében teljes egyetértést érzett az amerikai elnökkel. „Sok tekintetben az amerikai elnök tegnap a szívünkből szólt az ENSZ közgyűlésén” – fogalmazott.

Szijjártó Péter szerint a földrajzi valóság és a műszaki korlátok miatt Magyarország nem tudja azonnal követni Donald Trump felhívását az orosz olaj leváltására / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Szijjártó közleményében hangsúlyozta, hogy a Magyarország elleni bírálatok gyakran elfedik a nyugat-európai országok valóságát.

Oroszország teljes kőolajexportjának mindössze 2,2 százaléka irányul Magyarországra. Eközben a nyugat-európai országok kerülőúton, ázsiai közvetítéssel továbbra is nagy mennyiségben vásárolnak orosz olajat

– tette hozzá.

A miniszter kitért az Adria-kőolajvezeték alternatívaként való felvetésére is. „Az elmúlt hetek tesztjei egyértelműen megmutatták, hogy a vezeték jelenlegi műszaki állapotában nem alkalmas Magyarország és Szlovákia biztonságos ellátására. Az Adria vezeték kiegészítő szerepet tölthet be, de a Barátság kőolajvezeték továbbra is a fő ellátó vonalunk” – hangsúlyozta.

Szijjártó Péter: az energiabiztonság a legfontosabb szempont

A külügyminiszter szerint a földrajzi és műszaki realitások figyelembevétele elengedhetetlen az ország energiaellátásának tervezésében. „A nyugat-európaiak megpróbálják eltitkolni, hogy továbbra is vásárolnak orosz kőolajat, miközben minket vádolnak. A tények makacs dolgok” – zárta gondolatait.

A miniszter arról is beszámolt, hogy a kérdést már kétszer megvitatta amerikai kollégáival, akik mindkét alkalommal megerősítették: a földrajzi adottságokat és a valós helyzetet figyelembe kell venni.