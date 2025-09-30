„Havonta százmilliárd forintok lépnek be a rendszerbe a kormány döntései nyomán” – ezt mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közvetlenül a második negyedéves GDP-adatok közlését megelőzően tartott júliusi háttérbeszélgetésen. Amellett, hogy az akkori eseményen ismerte el, hogy az idei növekedés maximum 1 százalékos lehet, először beszélt nyilvánosan arról, hogy milyen kormányzati intézkedésekre készül a kormány a következő hónapokban. A tárcavezető nem túlzott, az eddig bemutatott tervek alapján valóságos pénzeső zúdul rá a magyar háztartásokra az előttünk álló időszakban. A nagy kérdés azonban, hogy kell-e tartani egy újabb inflációs sokktól.

Orbán Viktortól szeretettel: elrajtol minden idők legnagyobb pénzprogramja, de mi lesz így az inflációval? / Fotó: Kallus György

Szja-mentesség: bőven ezermilliárd forint fölött marad ott a magyaroknál

Hiába a magyar gazdaság húzóágazata a jármű- és akkugyártás, vagy az export, amitől idén is a növekedés felfutását és 3,4 százalékos GDP-bővülést várt a kormány, továbbra is a belső fogyasztás a növekedés legnagyobb támasza. És nagyon úgy tűnik, hogy ez jövőre sem lesz másképp.

A jegybank szeptemberi inflációs jelentésében arra hívta fel a figyelmet, hogy kormányzati jóléti intézkedések 2026-ban a GDP mintegy 1,5 százalékával emelik a háztartások nettó jövedelmét. Ez 1300-1400 milliárd forintot takar, tehát ennyivel több pénzből gazdálkodhatnak jövőre a magyarok, ami a fogyasztás további élénküléséhez fog vezetni.

A lakosság rendelkezésre álló reáljövedelme míg 2025-ben 2,0 százalékkal, jövőre már 4,5 százalékkal bővülhet.

De érdemes megnézni, hogy milyen intézkedések lépnek életbe júliustól kezdve, amelyek már a jövő évi költségvetésben is megjelennek.

Július

Július elsejétől szja-mentes a csed és a gyed, ami 10 milliárd forint kiesést jelent jövőre a költségvetésnek.

Szeptember

Szeptember elsejével elindult az Otthon Start program, ennek a költségvetési terhe 50-100 milliárd lesz 2026-ban.

Október

Október elsejétől a háromgyermekes anyák életük végéig tartó szja-mentességet kapnak, ez jövőre 200 milliárdot hagy ott az érintetteknél.

Január

Tovább emelik és ezzel megduplázzák a családi adókedvezmény összegét 50 százalékkal, 290 milliárdot ott hagyva a családoknál,

a 40 év alatti kétgyermekes anyák szja-mentessé válnak január elsejével, ennek költségvetési hatása 120 milliárd forint,

a 30 év alatti egygyermekes anyák szja-mentessége jövőre 40 milliárdba fog kerülni,

a 30 ezer fő alatti települések önkormányzati dolgozóinak bérét tovább növeli a kormány, erre 43 milliárdot különített el,

a vízügyi dolgozók bérrendezése ötmilliárdból fog megvalósulni,

az igazságügyi dolgozók illetményemelése 53 milliárdot emészt fel 2026-ban,

szintén januárban érkezik a pedagógusbér-emelés utolsó, harmadik fázisa, amire 156 milliárd forintot szán a kormány.

Február

A legnagyobb tétel a fegyverpénz lesz, a rendvédelmi dolgozóknak járó hathavi juttatás 450 milliárdba fog kerülni,

és végül a 13. havi nyugdíjat is kifizetik februárban, amire 585 milliárd forint van elkülönítve a 2026-os költségvetésben.

Ugyanakkor ezek csak közvetlenül a lakosságot érintő intézkedések, a vállalkozások a Demján Sándor Programon és az iparvédelmi akcióterven, így például a szociális hozzájárulási adó csökkentésén, a kiva átalakításán, és az áfa alanyi adómentesség értékhatárának emelésén keresztül juthatnak plusztámogatáshoz.

Tehát végeredményben bőven 2000 milliárd fölött is lehet az az összeg, amit jövőre a gazdaságba pumpál a magyar kormány.

Fontos jelezni, hogy az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv pontos részletei még nem ismertek, ezeket október közepére ígérte a legutóbbi kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Ahogy az is kiderült, hogy lehet, sokan hiába várják a lakásfelújítási támogatást, aminek indulását nagyon úgy tűnik, hogy elhalasztja a kormány, miután a miniszter szerint vita van arról, hogy az Otthon Start mellett van-e elég építőipari kapacitás. Ennek ellenére nem lennénk meglepve, ha más jóléti intézkedésekről döntene a kormány, amelyek eddig nem ismertek.