Szójaoffenzíva Magyarországon: Nagy István ígéretet tett a termelőknek – erre készül az Agrárminisztérium

Magyarországon idén a szójatermesztés már meghaladta a korábbi évek átlagát, a termésmennyiség pedig megközelíti a 200 ezer tonnát. Az Agrárminisztérium szerint nemcsak tér van a bővítésre, hanem igény is, amit a támogatások és a tudásátadás segíthetnek elő.
A hédervári Szója Roadshow-n Nagy István agrárminiszter hangsúlyozta:
a kormány kiemelten támogatja a szójatermesztőket mind hazai, mind uniós forrásokból.
A tárcavezető szerint a szemes fehérjenövények termeléshez kötött támogatására tavaly 122 ezer hektárra adtak be kérelmet, 5626 gazdálkodónak több mint 7,8 milliárd forint jutott. Idén kisebb területre érkezett igény, ami magasabb támogatási szintet jelenthet.
A minisztérium becslései szerint idén 87 ezer hektáron termesztenek szóját az országban, ami 22 százalékkal haladja meg az ötéves átlagot. A hozamra vonatkozó előrejelzések alapján 197 ezer tonna szóját takaríthatnak be a gazdák, főként a nyugat- és dél-dunántúli, illetve egyre inkább a dél-alföldi régiókban. Ez a mennyiség nemcsak a hazai ellátást, hanem az exportlehetőségeket is erősítheti.
Nagy István szerint az ágazat különösen nagy szakértelmet és technológiai ismeretet kíván, ezért kulcsfontosságú a tudásátadás. Ezt szolgálja a Magyar Szója és Fehérjenövény Egyesület országos roadshow-ja is, amely hét helyszínen mutatja be a termelési technológiákat. Az agrárminiszter szerint a szektor előtt nyitva áll a bővülés lehetősége, amit a piaci igény és a támogatási rendszer is alátámaszt.
A kérdés most az, hogy a termelők mennyire tudják kihasználni a kedvező kilátásokat, és a magyar szója képes lesz-e stabil pozíciót szerezni a hazai és a nemzetközi piacon.
Rákaptak a magyarok a szójára
Az importtól való függés csökkentése érdekében az uniós növényifehérje-termelés fellendítését célzó stratégiát dolgoz ki az Európai Unió. Magyarország célja is hasonló, a GMO-s szója importjának kiváltását az agrártárca prioritásként kezeli, nőtt is a szójatermő terület, de közben például a fehérjetartalma miatt is fontos repce vetésterülete nagyot csökkent.
