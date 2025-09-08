Teljesen átalakul a kórházi étkeztetés Magyarországon: az egészségügyi államtitkár árulta el a részleteket – rá se lehet majd ismerni a napi adagokra

Az egészségügyi államtitkár szerint a magyar egészségügy sokkal jobb állapotban van, mint ahogy azt egyesek be akarják állítani, ugyanakkor bőven van még munka vele. Takács Péter számos témát érintett az Indexnek adott interjújában.

Takács Péter szerint sokkal jobb a helyzet, mint amilyennek a betegek gondolják / Fotó: Kovács Liliána / Dunántúli Napló

„Jobb állapotban van a magyar egészségügy, mint amit a közbeszédben vagy a balliberális sajtóban megjelentek alapján feltételeznek róla. Ez a meggyőződésem, és ezt mutatják a tények is. Nemrég jött ki az Eurostat felmérése, amelyben azt kérdezték az emberektől, hogy ki nem jutott megfelelő egészségügyi ellátáshoz. Magyarországon ez a szám mindössze 1,4 százalék” – vélekedett Takács Péter, aki szerint az ellentmondás abból adódik, hogy jobb eredményekről számolnak be azok, akik saját tapasztalatuk alapján alkotnak véleményt az ellátórendszerről, mint azok, akik csak a megérzéseik alapján minősítik.

„Ha valami fölróható nekünk, az egészségügyi vezetésnek, hogy nem mondtuk el elég közérthetően azt, hogy mi és miért történik. Többet kell beszélni arról, hogy hogyan épül fel az ellátórendszer, hova lehet és kell fordulni, ha baj van” – ismerte el az államtitkár.

Takács Péter reagált az őt ért kritikákra is, például arra, hogy felróják, hogy nincs szakvizsgája. Ennek kapcsán elmondta, hogy a lengyel és a holland egészségügyi miniszter még csak nem is orvos, és az ír sem, ő egy mérnök. Ugyanakkor nem árt, ha van egy orvosi diplomája az embernek, mert akkor szakmai témákban nem tudják megvezetni.

Takács Péter megreformálná a kórházi étkeztetést

A kórházi étkeztetés kapcsán kiemelte, hogy jelentős mértékben megemelték a napi adagra szánt finanszírozást. Elmondta, hogy a Pécsi Tudományegyetemmel közösen indítottak egy pilotprogramot, amelyben azt vizsgálták, mennyiből lehet egy igazán 21. századi konyhát működtetni, amely minőségben, mennyiségben és külalakban is megfelel annak, ami elvárható. Az így kapott önköltséget be is építették a NEAK finanszírozási rendszerébe, ennek következtében a csomagolás és a tálalás is sokkal rendezettebb lesz.

„Olyan rendszert el tudok képzelni, amelyben a kórházak, a szociális ellátás és akár a mezőgazdaság is együtt dolgozik. Például a helyi termelőktől vásárolnánk fel az alapanyagokat, amelyeket egy alapfeldolgozó üzemben lehetne feldolgozni. Ezzel egyszerre javítanánk a minőséget, támogatnánk a hazai termelőket, és új munkahelyeket is teremthetnénk” – fejtette ki Takács Péter.