Deviza
EUR/HUF392.93 +0.04% USD/HUF334.9 -0.13% GBP/HUF452.9 +0.09% CHF/HUF420.7 +0.25% PLN/HUF92.53 +0.2% RON/HUF77.45 +0.05% CZK/HUF16.11 +0.05% EUR/HUF392.93 +0.04% USD/HUF334.9 -0.13% GBP/HUF452.9 +0.09% CHF/HUF420.7 +0.25% PLN/HUF92.53 +0.2% RON/HUF77.45 +0.05% CZK/HUF16.11 +0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,499.39 +0.31% MTELEKOM1,912 +0.73% MOL2,910 +0.34% OTP30,100 0% RICHTER10,330 +0.58% OPUS556 -0.36% ANY7,800 0% AUTOWALLIS159 -1.26% WABERERS5,080 -0.79% BUMIX9,355.82 +0.68% CETOP3,467.63 -0.48% CETOP NTR2,171.15 +0.5% BUX103,499.39 +0.31% MTELEKOM1,912 +0.73% MOL2,910 +0.34% OTP30,100 0% RICHTER10,330 +0.58% OPUS556 -0.36% ANY7,800 0% AUTOWALLIS159 -1.26% WABERERS5,080 -0.79% BUMIX9,355.82 +0.68% CETOP3,467.63 -0.48% CETOP NTR2,171.15 +0.5%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tudomány
újautó
magyar tudós
magyar találmány
autóipar
autó
Budapesti Műszaki Egyetem
vezetés
autózás
fejlesztés

Életre kelnek az akciófilmek, a sci-fi többé nem álomvilág – forradalmi magyar találmány érkezik az autósoknak

Forradalmian új, széles látószögű szimulációs rendszert fejlesztettek ki magyar tudósok az autósoknak. A BME találmánya a szélvédőn jeleníti meg a vezetési információkat és kiterjesztett valóságra is alkalmas. A kutatók arra számítanak, hogy az eszköz jelentősen növelheti a közlekedésbiztonságot és a felhasználói élményt, így gyorsan elterjed az új autókban.
VG
2025.09.08, 09:00
Frissítve: 2025.09.08, 09:19

Egy a nemzetközi autóiparban is újdonságnak számító fejlesztés kiemelt szakasza zárult le a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME). Az intézmény kutatói a napokban beüzemelték egy radikálisan új elveken alapuló, széles látószögű, szélvédőn megjelenített kijelző (head-up display: HUD) szimulációs rendszerét. Az egyetemi kutatásokra alapozva megalakult tudáshasznosító vállalkozás iparági partnerek bevonásával várhatóan 2027-re készül el az új generációs kijelző gépjárműbe beépített prototípusával – írta hétfői közleményében az intézmény. 

találmány
Forradalmi magyar találmány érkezik az autósoknak / Fotó: Budapesti Műszaki Egyetem

A vezetési információk megjelenítése a szélvédőn növelheti a közlekedésbiztonságot. Ezért ezek az alkalmazások gyorsan elterjedhetnek a következő időszakban: míg a jelenleg értékesített személygépkocsik mindössze két százaléka rendelkezik HUD alkalmazással, 

az előrejelzések szerint öt éven belül már minden ötödik autóban működik majd ilyen kijelző, miközben a haszongépjárművek piacán is komoly érdeklődés mutatkozik.

„A jelenleg használt head-up kijelzők hátránya, hogy különféle optikai hibákkal működnek és szűk látószögűek, így nem alkalmasak kiterjesztett valóság megjelenítésére, melynek során a valós környezetbe virtuális elemek, például irányjelző nyilak, fontos objektumok körvonalai, figyelmeztető jelek és színek is vetíthetők – magyarázta Koppa Pál, a BME Atomfizika Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.

A magyar kutatók által kifejlesztett technológia ráadásul fajlagosan olcsóbb a hagyományos rendszereknél, így az új megoldás máris felkeltette az iparági szereplők érdeklődését.

Várhatóan már idén sorra kerül a még fennálló technológiai kérdések megválaszolása, hogy a rendszer fő elemeinek megtervezése és kialakítása nyomán két éven belül létrejöjjön a beépíthető prototípus is.

Az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium programjának keretében kifejlesztett HUD technológia amellett, hogy megszünteti a szélvédő két határterületén fellépő szellemképet, és hatékonyan kiszűri a környezeti fények visszaverődését, két további fontos újdonságot is magában foglal majd. 

  • Egyrészt képes lesz arra, hogy a kiterjesztett valóságot pontosan a járművezető nézőpontjához igazítsa, amit egy szemkövető rendszer beépítése biztosít. 
  • Másrészt nem csupán a gépjármű szenzorai által szolgáltatott adatokat lesz majd képes megjeleníteni, hanem külső rendszerek által nyújtott adatokat is, mint például a Magyar Közút és a BME Gépjárműtechnológia Tanszék által az M1-es és az M7-es közös szakaszán kialakított okosautópálya digitális iker modellje, amely a mindenkori valós forgalmi helyzet teljes körű, valós idejű leképezése.
Fotó: Budapesti Műszaki Egyetem

A látványos megoldásokat sem nélkülöző rendszer célja a vezetés segítése mellett a felhasználói élmény fokozása is. Koppa Pál szerint a fejlesztés „alkalmas lehet arra, hogy miközben a vezető számára csak a vezetéstámogató információk jelennek meg a felületen, az utas például filmet néz rajta”.

Ez most a magyarok kedvenc új autója: tömegek vásárolták meg – itt a friss eladási ranglista

Az első fél évben nőtt az új személyautók forgalomba helyezése Magyarországon, főként a májusi kiemelkedő piaci bővülésnek köszönhetően.

Mozaik

Mozaik
2161 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu