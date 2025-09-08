Jön a bejelentés néhány óra múlva: ha ez így folytatódik, üzemanyagárat emelnek Magyarországon – erre kell készülni

Elkezdte ledolgozni a múlt heti esését az olaj: mindkét fő fajta ára emelkedett. A háttérben az orosz nyersolajra kivetendő további szankciók állnak.

A Brent nyersolaj ára 80 centtel, azaz 1,2 százalékkal, hordónként 66,30 dollárra emelkedett míg az amerikai West Texas Intermediate nyersolaj ára 75 centtel, azaz hordónként 62,62 dollárra drágult. Mindkét benchmark a múlt héten több mint 3 százalékot veszített értékéből.

Drágulhat a tankolás idehaza / Fotó: Kallus György

Az OPEC+ vasárnap megállapodott abban, hogy októbertől tovább növeli az olajtermelést, miközben vezetőjük, Szaúd-Arábia igyekszik visszanyerni piaci részesedését.

Az OPEC+ április óta növeli a termelést az olajpiac támogatására irányuló, évekig tartó csökkentések után, a kartell októbertől napi 137 ezer hordóval növeli a termelést,

ami jóval elmarad a szeptemberi és augusztusi havi 555 ezer hordó per nap, valamint a júliusi és júniusi 411 ezer hordó per nap növekedéstől.

A vásárlási hullám akkor indult be, amikor a termelés növekedése kisebb volt a vártnál, miközben az orosz–ukrán háborúban a béke kilátásainak halványulása és az a vélekedés, hogy az orosz olaj nem fogja elárasztani a piacot, szintén támogatta az árakat

– mondta Josida Szatoru, a Rakuten Securities árupiaci elemzője.

„Az Oroszországgal szembeni esetleges új amerikai szankciók miatti szűkebb kínálattal kapcsolatos várakozások is alátámasztják a helyzetet” – mondta.

A Goldman Sachs egy hét végi közleményben azt közölte, hogy 2026-ban valamivel nagyobb olajtöbbletre számít, mivel az amerikai kínálat bővülése ellensúlyozza az orosz kínálat csökkenését és az erősebb globális keresletet.

Fogyóban a forint ereje is

Kirobbanó erejéből a forint is veszített:

hétfő reggel 335 forint felett kellett fizetni egy dollárért, pár napja még még 334 forint alá is benézett a devizapár. Igaz, csaknem egy hete 340 körül is járt a kurzus.

Nagy kérdés tehát, hogy hogyan lép a Mol. Ugyan a két fő ármeghatározó tényező most inkább az üzemanyagár-emelés irányába mutat, de a magyar olajcég a múlt héten nem csökkentette az üzemanyagárakat, pedig akkor lett volna rá lehetősége. Elképzelhető tehát, hogy most sem követi a Mol olyan gyorsan a legfrissebb piaci folyamatokat. Az utóbbi napokban az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a kutakon: