Most jelentették be az új üzemanyagárakat: óriási taktikázás kezdődött Magyarországon

A héten kedden változatlan marad a benzin és a gázolaj beszerzési ára – írja a Holtankoljak.
A múlt heti változásokat követően a mai napon (szeptember 8-án) az alábbi átlagárakon tankolhatunk:
Némileg meglepő a Mol döntése, ugyanis inkább áremelkedésre lehetett számítani, mert a Brent ára is emelkedett, és a forint is gyengült a dollárral szemben. Igaz, a múlt héten sem csökkentették az árat, pedig akkor bőven lett volna rá lehetőség a piaci folyamatok alapján.
Változatlanul igaz, hogy a Molt semmi sem kötelezi döntésre, és bár az olajtársaság nemrég bevezette a napi árképzés rendszerét pontosan a piaci folyamatok gyorsabb lekövetése miatt, most mégis úgy tűnik, hogy nem változtatják az árakat olyan sűrűn.
Elkezdte ledolgozni a múlt heti esését az olaj: mindkét fő fajta ára emelkedett. A háttérben az orosz nyersolajra kivetendő további szankciók állnak. Az OPEC+ vasárnap megállapodott abban, hogy októbertől tovább növeli az olajtermelést, miközben vezetőjük, Szaúd-Arábia igyekszik visszanyerni piaci részesedését. Az OPEC+ április óta növeli a termelést az olajpiac támogatására irányuló, évekig tartó csökkentések után, a kartell októbertől napi 137 ezer hordóval növeli a termelést, ami jóval elmarad a szeptemberi és augusztusi havi 555 ezer hordó per nap, valamint a júliusi és júniusi 411 ezer hordó per nap növekedéstől.
A vásárlási hullám akkor indult be, amikor a termelés növekedése kisebb volt a vártnál, miközben az orosz–ukrán háborúban a béke kilátásainak halványulása és az a vélekedés, hogy az orosz olaj nem fogja elárasztani a piacot, szintén támogatta az árakat – mondta Josida Szatoru, a Rakuten Securities árupiaci elemzője.
Az Oroszországgal szembeni esetleges új amerikai szankciók miatti szűkebb kínálattal kapcsolatos várakozások is alátámasztják a helyzetet
– mondta.
A Goldman Sachs egy hét végi közleményben azt közölte, hogy 2026-ban valamivel nagyobb olajtöbbletre számít, mivel az amerikai kínálat bővülése ellensúlyozza az orosz kínálat csökkenését és az erősebb globális keresletet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.