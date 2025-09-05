Bejelentették az új üzemanyagárakat Magyarországon: óriási a csalódás, nem erre lehetett számítani

Szombaton nem várható ezúttal változás a nagykereskedelmi üzemanyagárakban. A benzin és a gázolaj ellenértéke sem változik.
A mai napon, és a hétvégén is az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a kutakon:
A fő ármeghatározó tényezők már napok óta az árcsökkentés irányába mutatnak, de úgy tűnik, az olajcég kivár, és nem sieti el a mérséklést.
Három hét után először csökkenhet mindkét olajfajta ára. A piacon immár túlkínálattól tartanak, az amerikai nyersolajkészletek váratlan növekedése fokozza a kereslettel kapcsolatos aggodalmakat. Az ANZ elemzői szerint a nyersolaj ára továbbra is nyomás alatt áll az OPEC+ kínálatának növekedésével kapcsolatos aggodalmak miatt. Minden jel arra utal, hogy az olajkartell nyolc tagja és szövetségesei, mint például Oroszország, vasárnapi találkozójukon mérlegelik a termelés további növelését októberben, ez azt jelentené, hogy az OPEC+, amely a világ olajtermelésének körülbelül felét termeli ki, több mint egy évvel a tervezettnél korábban elkezdené feloldani a termeléscsökkentés második részét, és napi újabb 1,6 millió hordóval több olajat dob piacra.
Eközben
az amerikai nyersolajkészletek 2,4 millió hordóval emelkedtek
Kínálati kockázatok azonban továbbra is vannak: Donald Trump amerikai elnök csütörtökön azt üzente az európai vezetőknek, hogy Európának abba kell hagynia az orosz olaj vásárlását. Ez viszont az olaj árának emelkedéséhez vezetne.
A Mol döntései szempontjából meghatározó Brent olajfajta ára 10 centtel, hordónként 66,80 dollárra esett, a héten 1,9 százalékkal lett olcsóbb.
A magyar deviza mozgása is a hazai üzemanyagár-csökkentés irányába hat. A forint-dollár keresztárfolyam péntek reggelre 336,80 fillér köré ereszkedett, azaz erősödött a forint. Néhány napja még 338 fölött jegyezték a dollárt.
Most tehát minden adott volt az üzemanyagár-csökkentéshez. A magyar olajcég az elmúlt napokban sem reagált a piaci helyzetre, pedig nyílt volna lehetősége az árak vágására. Ezzel szemben csütörtökön mindkét üzemanyagfajtát drágították, míg kedden csak a gázolaj árát emelték.
