Üzemanyagár-emelés Magyarországon: megérkezett a döntés, sorozatban másodjára drágítanak – péntektől érvényes a benzinkutakon

Péntektől emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. A benzin bruttó 3 forinttal, a gázolaj bruttó 2 forinttal kerül majd többe. A mai napon az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a kutakon, ezek emelkednek tehát tovább:

95-ös benzin: 591 forint/liter

Gázolaj: 593 forint/liter

Tankolás – holnap ismét emelkedik az ár / Fotó: Móricz-Sabján Simon

Sorozatosan drágít a Mol, a héten már másodszor emelik meg a gázolaj árát.

Annak ellenére lépnek, hogy mindkét fő ármeghatározó tényező változása inkább az üzemanyagárak csökkentésének irányába hat.

Jól teljesít a forint, csütörtökön napközben 393,20 körül jegyzik az eurót, míg néhány napja majd 397 forintot kellett adni a közös pénz egységéért.

Emellett a Brent ára is az autósok számára kedvező irányba mozdult, ára csökkent. Az északi-tengeri olajfajta hordójáért csütörtökön 67 dollár körül kellett fizetni, néhány napja 69 dollár fölött kereskedték.

A héten már másodszorra drágítottak:

kedden a gázolaj nagykereskedelmi ára emelkedett bruttó 2 forinttal, holnaptól pedig mindkét üzemanyagfajta drágul.

Nem lassít az OPEC

Esésnek indultak az olajárak, miután kiderült, hogy az olajkartell tovább bővítheti a termelését. Az OPEC+ így a korábban visszafogott mennyiséget a tervezettnél egy évvel korábban juttathatja vissza a piacra.

Nagyot esett az olaj ára arra a híresztelésre szerdán, hogy az OPEC+ hét végi gyűlésén a kibővített olajkartell tovább emeli majd a kitermelési kvótákat októbertől, hogy visszaszerezze a termelés visszafogása miatt elvesztett piaci részesedését.

A Reuters két informátora szerint is a nyolctagú OPEC és a szövetségesei a termelés további bővítését tervezik, így elkezdődhet a korábban visszafogott termelés második, napi 1,65 millió hordós rétegének a visszavezetése a világpiacra, ami a globális kereslet 1,6 százalékát jelenti.

Az OPEC+ április és szeptember között már megemelte termelését napi 2,2 millió hordónyi olajjal,

továbbá az Egyesült Arab Emírségek is növelte a kvótáját napi 300 ezer hordóval.

A tényleges termelésbővülés azonban ennél alacsonyabb volt, mivel egyes tagállamok a korábbi kvótatúllépéseiket kompenzálták, míg mások képtelenek voltak élni a lehetőséggel kapacitásproblémák miatt.