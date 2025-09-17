Az ügyes háztartások úgy használnak több áramot, hogy közben csökken a rezsijük

Társasházi energiaközösségek tömege születhet egy múlt év óta élő, de csak a napokban kiteljesedett jogszabálynak köszönhetően. Ha beválik a kis napelem-tulajdonsoknak kínált új szerveződési forma, akkor országos méretben is gazdaságosabbá válhat a napelemek üzemeltetése.

Eljött a társasházi energiaközösségek alapításának ideje / Fotó: Vémi Zoltán

Miért érdemes a társasházaknak energiaközösséget létrehozni?

Egyelőre még maga az energiaközösség fogalma is csak néhány éves a magyar piacon az energiaközösségek működését segítő aggregátoréval együtt. Az energiaközösségbe tömörült áramfogyasztók és -termelők összefognak a villamos energia előállítására, tárolására és felhasználására. Bár az elsődleges céljuk nem az anyagi haszonszerzés, az áramot el is adhatják. Szeptember 1-jétől az ilyen energiaközösség alapításának lehetősége nyílt meg a társasházak és lakásszövetkezetek számára, néhány eltéréssel. Ilyen eltérés például, hogy míg a hagyományos energiaközösség önálló jogalany, a társasházi nem az, továbbá az utóbbiak kizárólag megújuló forrásból származó energiát állíthatnak elő.

A társasházi energiaközösségben működő háztartások jogi és üzleti mozgástere, továbbá a piaci és tőkeereje is nagyobb, mint a közösségen kívülieké.

Ezen előny kihasználásával azoknál jobban optimalizálhatják a tevékenységüket, például könnyebben telepíthet energiatárolót is vihetik piacra a felesleges áramukat. Bár e tevékenységek az egy-egy háztartásnál meglévő műszaki, jogi és gazdasági ismereteknél általában többet feltételeznek, de a szabályozás erre is gondolt: megszülethettek a felsorolt ismeretekkel és a tevékenységhez szükséges engedélyekkel rendelkező, úgynevezett aggregátorok.

Az első magyarországi energiaközösség 2023 decemberében született bábolnai Bábolna Energia Nonprofit Kft., az eddigi utolsó, a tizenötödik pedig a napokban nyilvántartásba vett pusztacsaládi Pusztaenergia Megújuló Energiaszövetkezet. Ezek azonban még nem társasháziak. Aggregátorból is pont tizenöt van, ezeket 2022 ősze és 2024 ősze között vette nyilvántartásba a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH).