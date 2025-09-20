Deviza
Eltűnt a víz: kiszáradhat a 70 ezres magyar vidéki város legszebb tava – bele kell törődni

A nyári hőség és a hosszan tartó csapadékhiány súlyosan érintette Komárom-Esztergom megyét. A tatabányai tavak vízszintje drámaian csökkent, köztük a Síkvölgyi-tó is kritikus állapotba került. A helyiek és a horgászok egyaránt aggódva figyelik a helyzet alakulását.
VG
2025.09.20, 12:52

A rendkívüli nyári hőség és az elhúzódó csapadékhiány súlyos következményekkel járt a térségben, a tatabányai tavak állapota kritikussá vált. Közülük a Síkvölgyi I. tó vízszintje drámaian visszaesett, és reális veszélye van annak, hogy a tó teljesen kiszárad. Az aggasztó folyamat nemcsak a horgászokat, hanem a környék lakóit is nyugtalanítja – számolt be ról a Kemma.

Kritikus vízhiány sújtja a tatabányai tavakat: kiszáradás fenyeget
Kritikus vízhiány sújtja a tatabányai tavakat: kiszáradás fenyeget / Fotó: Hagymási Bence

Az ősz elején készült felvételek jól mutatják, mennyire súlyos a helyzet: a tó vízszintje annyira lecsökkent, hogy a horgászat is veszélybe került. A tatabányai tavak vizének apadása azonban nemcsak a szabadidős tevékenységeket érinti, hanem az egész ökoszisztémát. A halállomány és a vízi élővilág fennmaradása bizonytalanná vált, a következő esőzésekig pedig aligha várható javulás.

A környező térségekben is láthatók a klímaváltozás jelei. A Vértes és a Gerecse erdőségeiben a korábban összefüggő, sötét fenyvesek sok helyen élettelen, vörös koronájú fákká váltak. Ez nemcsak a táj esztétikai értékét csökkenti, hanem 

komoly ökológiai és biztonsági kockázatot is jelent.

A tatabányai tavak és környezetük jelenlegi állapota arra figyelmeztet, hogy a klímaváltozás hatásai már nem a jövő problémái, hanem a mindennapok valóságai. A vízhiány és az erdők pusztulása hosszú távon a természetes élőhelyek átalakulásához, a biodiverzitás csökkenéséhez és a tűzveszély növekedéséhez vezethet.

Mégse szárad ki Magyarország egyik legismertebb folyója

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivizig) irányításával a nyár folyamán a Zagyva Jánoshida feletti szakaszán egy fenékküszöb felújításának hatására több mint egy méterrel megnőtt a Zagyva vízszintje. A duzzasztás hatása már a jászteleki vízmércén is nyomon követhető.

