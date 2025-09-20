Ennyin múlik: 11 ezer helyett 110 ezer forintot vont le az utasától a budapesti taxis – hiába a tízszeres díj, nem tudja visszaszerezni a pénzt

Egy egyszerű fuvar is okozhat kellemetlen pillanatokat, ha valami félresikerül a fizetésnél. Egy budapesti utas pár napja arról számolt be az egyik taxiszolgáltató nyilvános Facebook-csoportjában, hogy a sofőr véletlenül a tényleges 11 ezer forint helyett 110 ezer forintot terhelt rá. A taxis később korrektül intézkedett, de a rendszer lassúsága miatt még mindig nem világos, visszakapja-e az utas a pénzét. Ez rávilágít arra, hogy mennyire rugalmatlan tud lenni a kártyás fizetés, ha hibáról van szó.

Egy taxisofőr véletlenül tízszeres díjat számolt fel – százezer forint úszott el egy gombnyomással / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az utas a Facebookon írt arról, hogy a sofőr tévedésből tízszeres összeget terhelt a számlájára, és hiába próbálja az ügyfélszolgálaton keresztül intézni az ügyet, nem jár sikerrel. „Sziasztok, keresem a sofőr urat, aki tegnap este

véletlenül 11 000 forint helyett 110 000 forintot ütött fel nekünk,

semmilyen más módon nem sikerül azóta korrigáltatni a dolgot!” – írta az első posztban. Az első frissítésből kiderült, hogy valóban véletlenről volt szó: az utas és a sofőr jó hangulatban váltak el, és az elszúrt összeget valószínűleg figyelmetlenség okozta. Az utas le is vette a bankkártyája limitjét, így napokig sorra érkeztek az SMS-ek a sikertelen levonási kísérletekről. Bár az utas fizetni akart a sofőrnek, és rendezni a helyzetet az alkalmazás elvesztése nélkül, végül mégis levonták a teljes 110 ezer forintot.

A második bejegyzésben az utas arról számolt be, hogy jelezte a hibát az applikáción keresztül, ám sokáig nem kapott választ. Addigra a pénz már hiányzott a számlájáról, de sem a szolgáltató, sem az ügyfélszolgálat nem reagált.

11 000 forint helyett 110 000 forintot ütött fel a sofőr / Fotó: Facebook

A fordulatot az hozta, hogy a sofőr maga kereste meg az utast. Képernyőfotókkal igazolta, hogy már a hiba napján jelezte a problémát az ügyfélszolgálatnak, sőt, személyesen is bement az irodába. Ott azt az ígéretet kapta, hogy visszautalják a különbözetet. A legutóbbi frissítés szerint az utas csak több mint tíz panaszbejelentés után kapott hivatalos értesítést arról, hogy elindították a visszautalást. A szolgáltató tájékoztatása alapján ez 3-10 napig is eltarthat.

A pénz azonban még mindig nem érkezett meg, így továbbra is bizonytalan, mikor zárulhat le az ügy.

Az utasok sokat tehetnek azért, hogy egy hibás terhelés ne váljon hosszú hónapokig húzódó kálváriává. Íme néhány gyakorlati tipp:

Mindig ellenőrizzük azonnal a terhelt összeget a visszaigazolásban vagy a bankszámla-kivonatban.

a visszaigazolásban vagy a bankszámla-kivonatban. Az első jelet azonnal dokumentáljuk : képernyőfotó, fuvarazonosító, időpont. Ezek nélkül nehéz bizonyítani, hogy valóban hiba történt.

: képernyőfotó, fuvarazonosító, időpont. Ezek nélkül nehéz bizonyítani, hogy valóban hiba történt. Ne csak az applikációban jelezzük a problémát , hanem írj külön e-mailt vagy hívj ügyfélszolgálatot, hogy legyen nyoma a panaszodnak.

, hanem írj külön e-mailt vagy hívj ügyfélszolgálatot, hogy legyen nyoma a panaszodnak. Ha nem kapunk gyors választ, lépjünk tovább a bankunkhoz : a kártyás fizetések többsége visszaterhelhető (chargeback).

: a kártyás fizetések többsége visszaterhelhető (chargeback). Legyen B-tervünk: ha a szolgáltató sem segít, a fogyasztóvédelmi hatóság vagy a békéltető testület felé is fordulhatunk.

Ezek a lépések nem garantálják a villámgyors megoldást, de jelentősen növelik az esélyét, hogy a pénzed ne vesszen el a rendszer útvesztőjében.