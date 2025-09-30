Ezek a régi telefonok most akár milliókat is érhetnek

A legtöbb ember lakásában nem egy régi mobiltelefon hever. De mielőtt végleg kiselejteznénk azokat, érdemes alaposan utánajárni, hogy vajon az egyes modellek mennyit is érnek manapság a piacon. Az alábbi képeken bemutatott telefonokért ugyanis meglepően sokat fizethetnek a gyűjtők.
Motorola DynaTAC 8000x
A világ első mobiltelefonja 1983-ból igazi kincs a gyűjtők számára. Egy kilogrammos súlyával és 33 cm-es hosszával ma már egyenesen komikus látványt nyújt. Egy jó állapotban megőrzött példány azonban akár hárommillió forintot, eredeti csomagolásban pedig akár 49 millió forintot is érhet.
További részletek az Origo oldalán olvashatók.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.