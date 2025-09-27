Vészhelyzetet jelentett a Temu, nem érkeznek meg a csomagok Magyarországra: totális a bizonytalanság, tehetetlenek a kínaiak – ez áll a háttérben

Késve szállít a Temu. Több magyar fogyasztó erről számolt be a közösségi médiában és osztott meg képernyőképet a kínai árupiaci portál üzenetéről. A jelenség oka, hogy a hét első felében végigsöpört Kínán a Ragasa szupertájfun, ami jelentősen befolyásolta a kereskedelmi útvonalakat.

Késve szállít a Temu a Ragasa szupertájfun miatt / Fotó: Audio und werbung / Shutterstock

A kínai kereskedelmi platform erről szóló üzenetét többen is megosztották csütörtökön egy nyilvános Facebook-csoportban. A bejegyzések alatt pedig elindult a kommentáradat.

Az egyik képernyőkép alapján a Temu az alábbi üzenetet küldte:

Vészhelyzet! Fontos értesítés: A csomagja szállítása a Nando tájfun miatt késik.

Fotó: Temu Magyarország Facebook-csoport

Sokan írták, hogy hasonló üzenetet kaptak, mások aggódva kérdezték, hogy vajon mennyit késhet a csomagjuk. Volt, aki arról számolt be, hogy rendezvényre rendelt terméket, így ha az nem érkezik meg időben, akkor visszamondja, hiszen már nem tudná használni.

„Huuu szerintetek ha tegnap adtam le a rendelést, akkor nálam is ez lesz? Ovis fotózásra rendeltem ruhát, de ha nálam is ez lesz, akkor vissza kell mondjam, mert nem ér ide időben” – írta a kommentelő.

Megint mások megköszönték a csoporttársaik tájékoztatását, mert így megtudták, hogy a csomagjuk miért vesztegel a kínai repülőtéren.

Fotó: Temu Magyarország Facebook-csoport

Érkezett azonban megkönnyebbülésnek hangot adó komment is: „Hál’ istennek az enyém kikerülte a tájfunt, a szállítási időt szeptember 25.–október 3. között adták meg, erre ma hozta a futár... na ilyen gyorsak még sosem voltak!”

Volt olyan hozzászóló, aki szerint az AliExpress kínai webáruház is hasonló üzenetet küldött.

Többen pedig arról számoltak be, hogy a csomagjuk a lengyel határnál várakozik hetek óta, és nem értik, hogy miért.

Ragasa tájfun: bosszankodnak a Temu-felhasználók, de életeket tesz tönkre

A Ragasa szupertájfun, amit a Fülöp-szigeteken Nando néven hívnak, az idei legerősebb trópusi ciklon. Az időjárási jelenség szeptember közepén alakult ki Yap térségétől északra, majd gyorsan erősödve elérte a legmagasabb 5. kategóriát 270 km/órás sebességgel.

A tájfun hétfőn csapott le a Fülöp-szigetek Cagayan tartományára, majd érintette Tajvant, Hongkongot, Makaót és Dél-Kínát. A vihar miatt 700 milliméternél is több eső esett, ami kiterjedt árvizeket, földcsuszamlásokat és infrastrukturális károkat okozott. A Ragasa legalább 25 halálos áldozatot, 133 sérültet és több száz eltűntet hagyott maga után, milliókat evakuáltak miatta.