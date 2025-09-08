Katasztrófa a Tisza-adó terve, ezt nem más mondja, mint a szakszervezet

Az a javaslat, ami a sajtóban megjelent a háromkulcsos adórendszer bevezetéséről, az mindenkinek árthat – ezt mondta a Világgazdaságnak Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője. Ahogy beszámoltunk róla, két hete ismertetett egy dokumentumot az Index, amelyből az derült ki, hogy a Tisza Párt eltörölné a jelenlegi egykulcsos szja-rendszert, és visszatérne a 2010 előtt alkalmazott progresszív adózáshoz. A párt gazdasági kabinetjének tervei szerint a 15 százalékos szja-kulcs 416 ezer forintig, tehát egy csak egy nagyon szűk rétegnek maradna meg, efölött 22 százalékos adósáv lépne be, egészen 1 millió 250 ezer forintig, onnantól pedig extrém, 33 százalékos elvonás sújtaná a kereseteket. A Tisza-adó a munkavállalók kétharmadát hozná anyagilag rosszabb helyzetbe.
Bár a dokumentum létezését a párt tagadta, és Magyar Péter azt állítja, hogy a minimálbér esetében alkalmazna egy másik szja-kulcsot, ami fölött adójóváírással hagyna ott több pénzt az átlagkeresetig, alapos a gyanú, hogy a színfalak mögött valóban a magasabb keresetűek adóztatására törekszik. A párt holdudvarába tartozó közgazdászok szinte kivétel nélkül a többkulcsos adórendszer hívei.
Mészáros Melinda szerint Magyarországon a legnagyobb probléma, hogy a nettó bérek alacsonyak, ezért a Liga korábban is azt az álláspontot képviselte, ami lényegében progresszív adózásnak minősülne, de mindenki számára sokkal kedvezőbb helyzetet teremtene, hogy a mindenkori minimálbér értékéig legyen egy nullaszázalékos szja-kulcs, afölött pedig a jelenlegi a 15 százalék, vagy ha az csökken, akkor kisebb. Tehát az általuk javasolt kétkulcsos adórendszerben egy nulla és egy 15 százalékos szja-kulcs lenne. Ez szerinte nagyon hasonló lenne a mostani adókedvezmények rendszeréhez, viszont mindenkit érintene, gyermekszámtól függetlenül.
De mivel bejött az adókedvezmények rendszere, így az olyan típusú háromkulcsos adózás, ami a Tisza javaslatában előfordul, biztosan nem támogatható a Liga számára.
Mészáros Melinda hangsúlyozta: mindig is azt képviselték, hogy a bruttó bérekre rakódó munkavállalói terheket kell csökkenteni, ezért nem lehet cél, ami ezzel ellentétes, és ez bármelyik jövedelmi kategóriára igaz. Emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években nagyon nehezen tudták a fehérgalléros, szellemi munkakörökben foglalkoztatottak béreit növelni.
Most őket hoznánk a legsúlyosabb helyzetbe. Az egyébként is rendkívül magas, 33,5 százalékos munkavállalói elvonást még tovább növelni? Hát ez katasztrófa
– mondta a Liga vezetője. Arról a javaslatról, amelyet később Magyar Péter bemutatott – 9 százalékos szja-kulcsot alkalmazna a minimálbér esetében, afölött pedig az átlagkeresetig adójóváírással hagyna ott több pénzt –, azt mondta, hogy azt sem tudják támogatni, ugyanis szerinte nem szabad tovább bonyolítani a rendszert. Úgy véli, hogy az elmúlt évek erőfeszítéseit és a bérdinamikát annulálná minden ilyen javaslat.
Hasonló véleményen van a bemutatott tervekről Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke, aki korábban lapunknak azt mondta, hogy régebben ugyan a többkulcsos adórendszer mellett tették le a voksukat, azonban mióta, immáron lassan 15 éve, beállt az adórendszer egyetlen kulcsra, rájöttek, hogy ennek megvannak az előnyei. „Ha visszahoznák a magasabb kulcsokat az egyes munkakörökben, a dolgozók meglehetősen furán néznének, hogy egyszerre mennyivel csökken a keresetük” – mutatott rá.
Palkovics Imre lapunknak úgy fogalmazott, hogy egy szja-emelésnek messze ható következményei lennének Magyarországon.
A jó szakembereket meg kell fizetni. Ha ez nem teljesül, még ennyi magasan képzett szakember se maradna Magyarországon, lényegében kiürülne a munkaerőpiac, és még nagyobb munakerőhiány lépne fel. Ami azért is probléma, mert eleve ebben a rétegben tapasztalható már most is tetemes hiány az emberi erőforrásokban.
