Tisza-adóterv: százezrekkel csökkenhet a turizmusban dolgozók fizetése – a szövetség szerint veszélyben a versenyképesség

A Tisza Párt választási ígéretei között szerepel az egykulcsos személyi jövedelemadó megszüntetése és egy többkulcsos rendszer bevezetése. A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (MTSZA) kiszámolta, mit jelentene mindez a turizmusban dolgozók béreire nézve – és az eredmény több mint figyelmeztető.
Az elemzés szerint a legmagasabban képzett, nagy felelősséggel dolgozó szakemberek esetében a bérkiesés éves szinten ötmillió forint feletti is lehet. De még a vendéglátás és a szálláshely-szolgáltatás átlagbéreinél is tíz- és százezres nagyságrendű veszteséggel kellene számolni.
Egy front office menedzser vagy utazási irodai szakember esetében a többkulcsos adó akár évi három–négyszázezer forintos elvonást is jelenthet. Ez nehezen magyarázható egy olyan családnak, amelynek költségvetése amúgy is szezonális jövedelemingadozásoknak van kitéve
– mondta Princzinger Péter, az MTSZA elnöke a Turizmus.comnak.
|Munkakör
|Bruttó átlagbér
|Havi kiesés
|Évi kiesés
|Légi forgalmi irányító
|3 421 980
|449 290
|5 391 477
|Légijármű-vezető
|3 135 069
|397 646
|4 771 749
|Szálláshely-szolgáltató egység vezetője
|937 699
|36 472
|437 667
|Utazásszervező
|742 340
|22 797
|273 566
|Séf
|737 865
|22 484
|269 807
|Gyógytornász
|619 489
|14 198
|170 371
|Kulturális szervező
|599 281
|12 783
|153 396
|Vendéglátó egység vezetője
|599 107
|12 771
|153 250
|Szállodai recepciós
|564 148
|10 324
|123 884
|Egyéb járművezető
|551 013
|9 404
|112 851
|Muzeológus, múzeumi gyűjteménygondnok
|544 113
|8 921
|107 055
A turizmus a magyar GDP mintegy 14 százalékát adja, és több mint 450 ezer embernek biztosít munkát. Az ágazat érdekképviselete szerint a fizetések csökkentése nemcsak a dolgozók életszínvonalát érintené hátrányosan, hanem a munkaerőhiányt is elmélyítené.
„Ha a vállalkozások vezetői nem tudnak versenyképes ajánlatot adni, nem tudnak minőségi munkaerőt alkalmazni, az végső soron a szolgáltatási színvonal, a vállalkozások versenyképességének rovására megy” – figyelmeztetett Princzinger.
Így drágulhat a kenyér a Tisza Párt tervei miatt
Ha a Tisza Párt energiapolitikai terve megvalósulna, a benzin literenkénti ára 1026 forintra, a gázolajé pedig 1051 forintra nőne. A lapunk által megkérdezett elemző szerint ez a mezőgazdasági termelési költségeket jelentősen megdobná, ami az élelmiszeriparon és a kiskereskedelmen keresztül végül a fogyasztók pénztárcáját is elérné: a kenyértől a tejtermékekig sok minden érezhetően drágulna.
