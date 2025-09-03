Rekordokat döntött a turizmus – ez a szárnyalás oka a szaktárca szerint

A vendégek száma összességében 1,9 százalékkal nőtt, a vendégéjszakáké 1,4 százalékkal csökkent a turisztikai szálláshelyeken – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb, turizmusra vonatkozó adataiból. A szezonálisan kiigazított adatok alapján a vendégek száma 3,9 százalékkal bővült, a vendégéjszakáké 0,7 százalékkal mérséklődött 2024 júliusához képest. A vendégek 65 százaléka érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ahol a számuk 1,7 százalékkal emelkedett az előző évihez képest. A magán- és egyéb szálláshelyeken 2,5 százalékkal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban.
A friss adatra a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleményben reagált. A szaktárca szerint Magyarország egyre népszerűbb úti cél mind a belföldi, mind a nemzetközi utazók számára. Hozzátették, hogy a kormány azon dolgozik, hogy ez a trend a jövőben is tovább erősödjön, ezért mindent megtesz hazánk turisztikai vonzerejének növelése érdekében.
2025 júliusában mintegy 2,5 millió vendég pihent a hazai szálláshelyeken, ez közel 2 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának eredményét. A vendégéjszakák száma megközelítette a 6,7 milliót, ennek mintegy 76 százalékát, vagyis közel 5,1 millió éjszakát vidéken regisztráltak. A Budapesten kívül eltöltött vendégéjszakák 71,3 százalékát a belföldi vendégeknek köszönhették a szálláshelyek. A kormány célja változatlanul a hazai turisztikai szektor erősítése, a belföldi turizmus élénkítése és a családok gondtalan pihenésének támogatása.
A Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint
Magyarország egyre népszerűbb a nemzetközi utazók körében, idén júliusban összesen 1,1 millió külföldi látogatott hazánkba, ez 2024-hez viszonyítva csaknem 6 százalékos bővülés. Legnagyobb számban Budapestet keresték fel, ahol 10 százalékkal több külföldit láttak vendégül, mint előző évben ilyenkor. Budapesten júliusban is kimagasló volt a nemzetközi vendégéjszaka-forgalom aránya, az 1,6 millió fővárosi vendégéjszaka mintegy 87 százaléka külföldi éjszaka volt. A júliusban mért 1,4 millió külföldi vendégéjszaka 3,6 százalékkal haladta meg az előző évit.
A szaktárca kiemelte, hogy a szálláshelyek országszerte 140 milliárd forint bevételt könyvelhettek el júliusban, amely közel 2 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. Ebből mintegy 96,6 milliárd forintot vidéken költöttek el a vendégek, ahol a bevétel 5,9 százalékkal volt magasabb, mint egy éve.
2025 első hét hónapjában összesen mintegy 10,7 millió vendég érkezett a magyarországi szálláshelyekre, 6,4 százalékkal több mint tavaly. Az ez alatt az idő alatt regisztrált 25,6 millió vendégéjszaka pedig közel 3 százalékkal múlta felül a tavaly január–júliusi értéket.
A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint az év első hét hónapjának kiemelkedő eredményei alapján a turisztikai szektor a 2024-es kimagasló teljesítményét követően idén újabb rekordévet zárhat. A turizmus Magyarország egyik húzóágazata, amely hazánk GDP-jének 13 százalékát adja, és közvetlen vagy közvetett módon 400 ezer családnak biztosít megélhetést.
