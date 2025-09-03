Hiába adna béremelést a kormány, az egészet elvinné a Tisza adóterve: ebben a szakmában évi 3 millió forintot csökkenne a fizetés

Gyakorlatilag kidobhatják az ablakon a folyamatban lévő béremelésüket a bírók, amennyiben megvalósulnak a Tisza Párt adótervei. Mint beszámoltunk róla, hogy múlt kedden ismertetett egy dokumentumot az Index, amelyből az derült ki, hogy a párt eltörölné a jelenlegi egykulcsos szja-rendszert, és helyette visszatérne a 2010 előtt alkalmazott progresszív adózáshoz . A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint a 15 százalékos szja-kulcs 416 000 forintig, tehát egy csak egy nagyon szűk rétegnek maradna meg, efölött 22 százalékos adósáv lépne be, egészen 1 250 000 forintig, onnantól pedig 33 százalékos elvonás sújtaná a kereseteket. Ezzel az új adó a munkavállalók kétharmadát sújtaná.

Új adó: hiába ígért béremelést a kormány, az egészet elviszi, ha bevezetik: ebben a szakmában évi 3 millió forintot csökkenne a fizetés / Fotó: Shutterstock

Új adó: hiába adna béremelést a kormány

Bár Tisza Párt határozottan tagadja, hogy ilyen tervei lennének, alapos a gyanú, hogy valódi a bemutatott dokumentum, a párt környékén feltűnő közgazdászok évek óta adóemelésről beszélnek. Épp ezért érdemes számolni, hogy milyen következményekkel jár a többkulcsos adórendszer a különböző foglalkozásokra. A Központi Statisztikai Hivatal évről évre közli a nemzetgazdasági bruttó átlagkereseteket egyes foglalkoztatási típusokra lebontva.

Tavaly a bírók, fogalmazók bruttó átlagkeresete 1 284 582 forint volt, ám a valóságban ma ettől többet kereshetnek. Az év elején indította el a kormány az igazságügyi dolgozók bérrendezését, ennek jegyében a bíró és az ügyészi illetményalap a jelenlegi 566 660 forintól 651 660 forintra emelkedett. Az emelés végére, 2027. január 1-jére pedig a bírók fizetése eléri 2 millió 250 ezer forintot.

Ekkora kereset után jelenleg 337 500 forint szja-t kell megfizetnie egy munkavállalónak, így a tb-járulékok levonása után a tisztán hazavihető fizetés 1 496 250 forint. Mivel a többkulcsos adórendszerben eltérő szja-kulcsok vannak a teljes jövedelmen belül, ráadásul a bírók fizetése már 33 százalékos kulcs alá esnek, ez azt jelenti, hogy

ha a Tisza Párt tervei megvalósulnának, akkor 2027-től nem másfél milliót, hanem 1 257 870 forintot vihet haza majd egy bíró átlagosan, ami havonta 238 380 forinttal kevesebb jövedelmet, míg éves szinten 2 860 560 forint mínuszt jelent.

Sőt, akár még ettől is nagyobb lehet az eltérés, mivel a korral és az előmenetellel együtt emelkednek a fizetések a bíróknál, tehát nem túlzás azt állítani, hogy akár 3 millió forinttal is kevesebbet kereshet majd egy bíró.