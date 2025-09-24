Orbán Viktor miniszterelnök szerint Békés vármegye ma egészen más jövő előtt áll, mint akár egy-két évvel ezelőtt. Az elmúlt évek fejlesztései révén a térség infrastrukturálisan felzárkózott, és megnyílt az út a nagy nemzetközi beruházások előtt – mondta a kormányfő a Beollal készült interjúban.

Orbán Viktor bejelentette: itt lesz Magyarország új fontos repülőtere, ez a város örülhet – megállapodás született a fejlesztésről / Fotó: Dinya Magdolna

Orbán Viktor a Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonal korszerűsítésének átadásán hangsúlyozta: hosszú idő után most ért célba több olyan beruházás, amely a vármegye versenyképességét alapjaiban változtatja meg. Mint fogalmazott, Békés az ország szélére szorult Trianon után, ezért a fejlődés motorjai nehezebben érték el. Az áttörést az M44-es gyorsforgalmi út hozta, amely bekötötte a térséget az ország fő közlekedési hálózatába.

A miniszterelnök szerint az iparfejlesztés logikája egyszerű:

ha van megfelelő út, akkor lehet ipari parkot létrehozni, ehhez szakképzésre épülő munkaerőt biztosítani, majd jöhetnek a beruházások.

A Békéscsaba–Lőkösháza vasút korszerűsítésével már 160 km/h-s sebesség érhető el, tervezik a Békéscsaba–Debrecen közötti négysávos út kiépítését is. Hozzátette: a térség fejlődése mostantól hasonlítható lehet a Dunántúlon ismert Győr–Veszprém–Székesfehérvár ipari háromszöghöz.

Szingapúri gigaberuházás és új repülőtér

Orbán Viktor külön kitért a Vulcan Shield Global szingapúri vállalat döntésére, amely 280 milliárd forintos beruházással 2500 új munkahelyet teremt Békéscsabán. A kormányfő szerint a békési fiatalok régóta panaszkodnak arra, hogy a minőségi munkahelyek hiánya miatt el kell hagyniuk szülőföldjüket. Az új gyár ezzel a problémával egyszerre gazdasági és társadalmi szinten is foglalkozik: a világ legmodernebb technológiájához kapcsolódó termékeket állít majd elő, így a térség bekapcsolódik a nemzetközi ipar vérkeringésébe.

A miniszterelnök hozzátette: már most vannak kapcsolódási pontok, például az Airbus gyulai jelenléte, amelyre újabb ipari területek kiépítése épülhet.

A békéscsabai új repülőtér fejlesztése is napirenden van,

Gyulán pedig új ipari parkok kialakításáról tárgyaltak a helyi vezetőkkel. Orbán szerint a következő 5–10 év egyértelműen emelkedő pálya lesz a vármegye számára.