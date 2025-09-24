Deviza
EUR/HUF391.54 +0.39% USD/HUF333.67 +1.1% GBP/HUF448.63 +0.49% CHF/HUF419.29 +0.55% PLN/HUF91.74 +0.18% RON/HUF77.11 +0.38% CZK/HUF16.1 +0.08% EUR/HUF391.54 +0.39% USD/HUF333.67 +1.1% GBP/HUF448.63 +0.49% CHF/HUF419.29 +0.55% PLN/HUF91.74 +0.18% RON/HUF77.11 +0.38% CZK/HUF16.1 +0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,376.68 -0.43% MTELEKOM1,802 -1.74% MOL2,680 -0.89% OTP28,700 +0.42% RICHTER9,940 -0.9% OPUS547 -0.18% ANY7,200 -2.44% AUTOWALLIS155 -0.64% WABERERS4,900 -3.16% BUMIX9,150.31 -1.92% CETOP3,447.77 +0.13% CETOP NTR2,155.7 +0.5% BUX98,376.68 -0.43% MTELEKOM1,802 -1.74% MOL2,680 -0.89% OTP28,700 +0.42% RICHTER9,940 -0.9% OPUS547 -0.18% ANY7,200 -2.44% AUTOWALLIS155 -0.64% WABERERS4,900 -3.16% BUMIX9,150.31 -1.92% CETOP3,447.77 +0.13% CETOP NTR2,155.7 +0.5%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Békéscsaba
repülőtér
Orbán Viktor
beruházás
Gyula

Orbán Viktor bejelentette: itt lesz Magyarország új fontos repülőtere, ez a város örülhet – megállapodás született a fejlesztésről

Orbán Viktor szerint Békés vármegye ma sokkal nagyobb lehetőségek előtt áll, mint néhány éve. A Békés vármegye fejlesztések közé tartozik az új repülőtér kialakítása, a vasút korszerűsítése és a nemzetközi beruházások érkezése. A kormányfő szerint ezek együttesen új korszakot nyitnak a térségben.
VG
2025.09.24, 21:04

Orbán Viktor miniszterelnök szerint Békés vármegye ma egészen más jövő előtt áll, mint akár egy-két évvel ezelőtt. Az elmúlt évek fejlesztései révén a térség infrastrukturálisan felzárkózott, és megnyílt az út a nagy nemzetközi beruházások előtt – mondta a kormányfő a Beollal készült interjúban.

Orbán Viktor bejelentette: itt lesz Magyarország új fontos repülőtere, ez a város örülhet – megállapodás született a fejlesztésről
Orbán Viktor bejelentette: itt lesz Magyarország új fontos repülőtere, ez a város örülhet – megállapodás született a fejlesztésről / Fotó: Dinya Magdolna

Orbán Viktor a Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonal korszerűsítésének átadásán hangsúlyozta: hosszú idő után most ért célba több olyan beruházás, amely a vármegye versenyképességét alapjaiban változtatja meg. Mint fogalmazott, Békés az ország szélére szorult Trianon után, ezért a fejlődés motorjai nehezebben érték el. Az áttörést az M44-es gyorsforgalmi út hozta, amely bekötötte a térséget az ország fő közlekedési hálózatába.

A miniszterelnök szerint az iparfejlesztés logikája egyszerű: 

ha van megfelelő út, akkor lehet ipari parkot létrehozni, ehhez szakképzésre épülő munkaerőt biztosítani, majd jöhetnek a beruházások. 

A Békéscsaba–Lőkösháza vasút korszerűsítésével már 160 km/h-s sebesség érhető el, tervezik a Békéscsaba–Debrecen közötti négysávos út kiépítését is. Hozzátette: a térség fejlődése mostantól hasonlítható lehet a Dunántúlon ismert Győr–Veszprém–Székesfehérvár ipari háromszöghöz.

Szingapúri gigaberuházás és új repülőtér

Orbán Viktor külön kitért a Vulcan Shield Global szingapúri vállalat döntésére, amely 280 milliárd forintos beruházással 2500 új munkahelyet teremt Békéscsabán. A kormányfő szerint a békési fiatalok régóta panaszkodnak arra, hogy a minőségi munkahelyek hiánya miatt el kell hagyniuk szülőföldjüket. Az új gyár ezzel a problémával egyszerre gazdasági és társadalmi szinten is foglalkozik: a világ legmodernebb technológiájához kapcsolódó termékeket állít majd elő, így a térség bekapcsolódik a nemzetközi ipar vérkeringésébe.

A miniszterelnök hozzátette: már most vannak kapcsolódási pontok, például az Airbus gyulai jelenléte, amelyre újabb ipari területek kiépítése épülhet

A békéscsabai új repülőtér fejlesztése is napirenden van, 

Gyulán pedig új ipari parkok kialakításáról tárgyaltak a helyi vezetőkkel. Orbán szerint a következő 5–10 év egyértelműen emelkedő pálya lesz a vármegye számára.

Gazdasági háromszög és határon átnyúló együttműködés

A kormányfő felidézte korábbi célkitűzését a Debrecen–Nagyszalonta–Békéscsaba gazdasági háromszög létrehozásáról. Úgy látja, a folyamat jó irányban halad, és a romániai oldalon is megvan az együttműködési szándék. Mint mondta, a két térség „össze tudja kapcsolni a fogaskerekeit”, ami új lendületet adhat a határ menti fejlesztéseknek.

Orbán Viktor a békéscsabai és gyulai találkozókat is kiemelte. Szerinte 

Békés vármegye előnye, hogy erős karakterű, felkészült helyi vezetők irányítják a városokat és intézményeket. 

Szarvas Péter polgármestert „tapasztalt öreg rókának”, Görgényi Ernőt „komoly embernek”, dr. Takács Árpád főispánt pedig „kemény fickónak” nevezte. A tárgyalások középpontjában a szakképzési centrum fejlesztése, a repülőtér bővítése és új ipari parkok létrehozása állt.

Gyula esetében Orbán külön kiemelte a turizmust. A schengeni határ eltűnésével a város könnyebben elérhetővé vált, így a gyógyfürdő és a kapcsolódó fejlesztések új lehetőségeket hozhatnak. A tervek szerint 5–6 milliárd forintos beruházás valósulhat meg, erről Lázár János miniszterrel együtt egyeztettek.

Békés vármegye nem lesz már periféria

A szabadkígyósi Wenckheim-kastély jövőjével kapcsolatban a miniszterelnök röviden úgy fogalmazott: a helyieknek kell elsőbbséget élvezniük, „nem olyan bonyolult ügy”. A 2026-os választásokról elárulta, hogy a Fidesz jelöltjei döntően a jelenlegi választókerületi elnökök lesznek, akik szerinte „kipróbált harcosok” és képesek elmondani, mit vittek véghez az elmúlt ciklusban.

A beszélgetés végén könnyedebb téma is előkerült: a miniszterelnök elmondta, hogy rendszeresen eszik csabai kolbászt, és otthon minden évben tart disznóvágást. Úgy fogalmazott: „Ha az embernek nincs otthon kolbásza és szalonnája, akkor nem érzi magát biztonságban”.

Orbán Viktor szerint Békés vármegye az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően ma már nem periféria, 

hanem a magyar és a nemzetközi ipari térkép szerves része. Az M44-es út, a vasúti korszerűsítés, a szakképzési központok és a szingapúri gigaberuházás együtt új korszak kezdetét jelentik. A kormányfő állítása szerint a következő évtized a felemelkedés időszaka lehet a vármegye számára, ahol a hagyományos értékek – mint a kolbászkészítés – mellett a legmodernebb technológiák is gyökeret verhetnek.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu