Zseniális új magyar találmánytól hangos a fél világ: itt a végső válasz, pénzégetés volt-e kilőni Kapu Tibort az űrbe

Akkor megéri a befektetett pénz?

Ha jól fektetjük be, akkor igen. A lényeg, hogy reális célokat tűzzünk ki, és ne ígérjünk olyasmit, amire egy szektor még nem képes. Fontos tudnunk, mik a valódi képességeink és kitörési pontjaink. A stratégiában kifejezetten ezekre a gazdasági fókuszú területekre összpontosítottunk.

A 21. század történetét a világűrben írják

A kutatás-fejlesztés és a versenyképesség mellett mely területeken lehet még haszna a programnak?

A kkv-szektorra is közvetlen hatással lehet. Magyarország egy közepes méretű európai ország, ennek megfelelően az Európai Űrügynökségbe fizetett hozzájárulásunk egy főre vetítve még mindig csak körülbelül a csehek befizetésének fele. Ugyanakkor ez is már ötszöröse annak, amit 2018 előtt fizettünk. Ez azért fontos, mert az ESA az úgynevezett földrajzi visszatérítés elve alapján visszajuttatja ezt a pénzt a tagállamok szereplőinek, akik így bekapcsolódhatnak nagy nemzetközi programokba – például egy Jupiterhez induló misszióba vagy a Hold körüli tevékenységekbe. Egyedül erre nem lenne lehetőségünk, de nemzetközi összefogással óriási kapuk nyílnak meg a magyar innovatív szektor előtt.

Miért fontos, hogy Magyarország fokozottan fókuszáljon az űrtechnológiai fejlesztésekre?

Az emberiség ma már egyfajta technoszférában él. Több mint nyolcmilliárd ember használja a modern technológiát, amelynek egyik alapja az űrtechnológia és a műholdak rendszere. Hasonló fordulóponthoz érkeztünk, mint a vasút, a gőzgép vagy a légi forgalom kialakulásakor: nincs választási lehetőségünk, hogy csatlakozunk-e ehhez a folyamathoz, csak az a kérdés, hogy milyen szinten. Lehetünk befektetők, feltalálók, innovátorok – vagy maradhatunk puszta megrendelők. Nem tudunk mindent magunk megoldani, de amiben részt vehetünk, abban érdemes is részt venni. A 21. század történetét a világűrben írják.