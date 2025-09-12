Üvegvisszaváltás: országos ellenőrzésbe kezd a hatóság – előre szóltak, ezt fogják nézni

A visszaváltási díj bevezetésének célja, hogy ösztönözze a fogyasztókat az italcsomagolások – például a műanyag palackok, dobozok és üvegek – visszajuttatására, elősegítve ezzel azok újrahasznosítását és a hulladék mennyiségének csökkentését. Mindez hozzájárul a körforgásos gazdaság megvalósításához, mérsékli a környezetterhelést, valamint támogatja a fenntartható és tudatos fogyasztói magatartás kialakulását. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) országos vizsgálatot indított az üvegvisszaváltás kapcsán – közölte a hatóság pénteken.

Üvegvisszaváltás: országos ellenőrzésbe kezd a hatóság / Fotó: Ladóczki Balázs

Az üvegvisszaváltás szabályait szigorúan betartatnák

Az NKFH szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok által lefolytatandó

vizsgálat elsődleges célja egyrészt az üvegvisszaváltási díjra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése, másrészt annak feltárása, hogy a vállalkozások által egyes termékeken feltüntetett zöldállítások valósak, pontosak és igazolhatók-e.

A kormányhivatalok ellenőrzései kiterjednek többek között arra, hogy

a visszaváltási díj összegét megfelelően és jól láthatóan feltüntetik-e,

a visszaváltási lehetőség a teljes nyitvatartási időben biztosított-e,

meghibásodás esetén elérhető-e a kézi átvétel,

a fogyasztók egyértelmű tájékoztatást kapnak-e a visszaváltási hely működtetéséről, és hogy

a visszaváltási díj visszatérítése a fogyasztó kérésének megfelelően ténylegesen megtörténik-e.

A zöldmosásra is kiemelten figyel az NKFH

A vizsgálat másik fókuszterülete a zöldállítások jogszerű használata, melyek olyan jelöléseket, kifejezéseket vagy logókat takarnak, amelyek egy termék, szolgáltatás vagy vállalkozás környezetbarát jellegére utalnak. Ezek célja, hogy támogassák a fogyasztókat a fenntarthatóbb döntések meghozatalában és előmozdítsák a környezettudatos gazdaság fejlődését. Ugyanakkor, ha az állítások megalapozatlanok vagy félrevezetők, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősülnek, mivel torzítják a fogyasztói döntéseket és aláássák a valóban fenntartható termékekbe vetett bizalmat.

A fogyasztóvédelmi hatóság az általános környezetbarát jelöléseket („Fenntartható”, „Környezetbarát”, „Újrahasznosítható”), valamint a védjegyeket és logókat – például a Környezetbarát termék jelölés vagy az EU Margaréta ökocímke – fogja vizsgálni, de ellenőrizni fogja azok használatának jogszerűségét is.