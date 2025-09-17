Újra hozzányúlnak az üzemanyagárakhoz – mutatjuk, mire számítsanak az autósok a kutakon

Csütörtöktől, bár kismértékben, de ismételten árkorrekció jön a hazai kutak nagykereskedelmi árában. A benzin ára nem változik, a gázolaj ára emelkedik bruttó 2 forinttal – írja a Holtankoljak szakportál az üzemanyagokról. Jelenleg a 95-ös oktánszámú benzin átlagára 589, a gázolajé pedig 588 forint literenként. A héten nem ez az első emelés, kedden a benzin beszerzési ára emelkedett bruttó 2 forinttal literenként.
A Brent ára nagyjából 2 dollárt mozdult el egyhetes távlatban, a legutóbbi ármódosítás óta is nagyjából ennyi a jegyzésben mutatkozó különbség. Ezért a történetben sokkal érdekesebb az, hogy a forint ralija a dollár viszonylatában sem volt elég ahhoz, hogy csökkenjenek vagy legalábbis szinten maradjanak az árak. Ismert, az elmúlt három hónap devizapiaci folyamatai a dollárgyengülésről és az ezzel párhuzamos forintfelértékelődésről szóltak.
A forint elmúlt hetekben látott erősödése mögött a szakértők szerint nemzetközi és hazai tényezők is állnak. Nemzetközi szinten
gyengítették a dollárt, miközben az Európai Központi Bank már óvatosabb politikát folytatott.
A forint idén eddig 5,3 százalékkal erősödött az euró ellenében, míg a dollár látványosabban, 16,9 százalékkal gyengült a forinttal szemben szeptember közepéig – mutat rá a Világgazdaságban Andreskó Mária, a Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepének vezető portfóliómenedzsere.
