Árfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Újra hozzányúlnak az üzemanyagárakhoz – mutatjuk, mire számítsanak az autósok a kutakon

A héten már másodjára drágulnak az üzemanyagok, ezúttal a gázolajért kell többet fizetni. Az üzemanyagok árát, olybá tűnik, a dollárral szemben erős forint sem tudja fékezni.
Németh Tamás
2025.09.17, 11:55
Frissítve: 2025.09.17, 14:54

Csütörtöktől, bár kismértékben, de ismételten árkorrekció jön a hazai kutak nagykereskedelmi árában. A benzin ára nem változik, a gázolaj ára emelkedik bruttó 2 forinttal – írja a Holtankoljak szakportál az üzemanyagokról. Jelenleg a 95-ös oktánszámú benzin átlagára 589, a gázolajé pedig 588 forint literenként.  A héten nem ez az első emelés, kedden a benzin beszerzési ára emelkedett bruttó 2 forinttal literenként. 

Drágább lesz a tankolás, újra megpiszkálják az üzemanyagárakat
Drágább lesz a tankolás, újra megpiszkálják az üzemanyagárakat / Fotó: Székelyhidi Balázs

A Brent ára nagyjából 2 dollárt mozdult el egyhetes távlatban, a legutóbbi ármódosítás óta is nagyjából ennyi a jegyzésben mutatkozó különbség. Ezért a történetben sokkal érdekesebb az, hogy a forint ralija a dollár viszonylatában sem volt elég ahhoz, hogy csökkenjenek vagy legalábbis szinten maradjanak az árak. Ismert, az elmúlt három hónap devizapiaci folyamatai a dollárgyengülésről és az ezzel párhuzamos forintfelértékelődésről szóltak. 

Dráguló üzemanyag: a dollárhoz mérten erős forint sem tudta megállítani a drágulást 

A forint elmúlt hetekben látott erősödése mögött a szakértők szerint nemzetközi és hazai tényezők is állnak. Nemzetközi szinten

  • a Fed kamatvágási várakozásai,
  • az amerikai munkaerőpiac gyengülése
  • és a politikai bizonytalanságok

gyengítették a dollárt, miközben az Európai Központi Bank már óvatosabb politikát folytatott.

A forint idén eddig 5,3 százalékkal erősödött az euró ellenében, míg a dollár látványosabban, 16,9 százalékkal gyengült a forinttal szemben szeptember közepéig – mutat rá a Világgazdaságban Andreskó Mária, a Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepének vezető portfóliómenedzsere. 

