Üzemanyagár-emelés Magyarországon: ez most komoly? Ha tényleg ennyivel drágul, mindenki inkább külföldön fog tankolni

Kétségkívül figyelemre méltó elemzést tett közzé szerdán a Századvég. Arról közölt jelentést, mekkora lenne az üzemanyagár-emelés Magyarországon, amennyiben teljesülne az Európai Bizottság orosz energiahordozók tiltására vonatkozó célkitűzése.

Üzemanyagár-emelés Magyarországon: mindenki külföldön tankol majd / Fotó: Kallus György

Ez azért is aktuális kérdés, mert a 2026-os hazai választásokra készülő ellenzéki erő, a Tisza Párt a brüsszeli cselekvési tervhez igazodó intézkedéseket ígér. Az elemzőcég emlékeztetett rá, Magyar Péter pártelnök az augusztus 20-án bemutatott programjának részeként arról tájékoztatott, hogy csatlakozna az uniós Ukrajna-politika egyik legfontosabb törekvéséhez és megszüntetné Magyarország orosz energiavásárlásait.

Az intézkedés nyomán Magyar Péter nagyobb önállósággal és kedvezőbb beszerzési feltételekkel kecsegtet, de valójában súlyos ellátásbiztonsági kockázatokat és áremelkedést idézne elő – szögezte le a Századvég. Egy korábbi vizsgálat rámutatott, hogy

az orosz gáz kiesése három és félszeresére növelné a magyar családok rezsiszámláit, ami évente több mint félmillió forint többletköltséget okozna egy átlagos háztartásnak, az Oroszországból érkező olajszállítmányok tilalma pedig hasonlóan súlyos következményekkel járna: a benzinért literenként 1026 forintot, a gázolajért pedig 1051 forintot kellene fizetni.

Utóbbi kapcsán arra is felhívták a figyelmet, hogy nem csupán az üzemanyagárak drágulása rontaná a magyar családok megélhetési lehetőségeit, hanem mindez a szállítási költségekbe és így a gazdaság egészébe is begyűrűzne, ami általános inflációs nyomást idézne elő.

A témában a Gazdálkodj okosan Digitális Polgári Kör (DPK) – amelynek alapítói között ott van mások mellett Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is – Facebook-csoportjában is fontos észrevételek jelentek meg. A kialakult beszélgetés, közös gondolkodás arra fókuszált, hogy milyen gazdasági hatásai lennének a Tisza Párt energetikai programjának.

A Hortay Olivér, a Századvég Energia-és Klímapolitika Üzletágának igazgatója által felvetett kérdésre több tucat válasz érkezett. Egy fuvarozással és logisztikával foglalkozó DPK-tag kifejtette: a Tisza benzinára nemcsak a gazdaságra és a bolti árakra lenne hatással, hanem a családoknak is komoly nehézséget okozna.