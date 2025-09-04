Üzemanyagár-emelés Magyarországon: ez most komoly? Ha tényleg ennyivel drágul, mindenki inkább külföldön fog tankolni

Kétségkívül figyelemre méltó elemzést tett közzé szerdán a Századvég. Arról közölt jelentést, mekkora lenne az üzemanyagár-emelés Magyarországon, amennyiben teljesülne az Európai Bizottság orosz energiahordozók tiltására vonatkozó célkitűzése.
Ez azért is aktuális kérdés, mert a 2026-os hazai választásokra készülő ellenzéki erő, a Tisza Párt a brüsszeli cselekvési tervhez igazodó intézkedéseket ígér. Az elemzőcég emlékeztetett rá, Magyar Péter pártelnök az augusztus 20-án bemutatott programjának részeként arról tájékoztatott, hogy csatlakozna az uniós Ukrajna-politika egyik legfontosabb törekvéséhez és megszüntetné Magyarország orosz energiavásárlásait.
Az intézkedés nyomán Magyar Péter nagyobb önállósággal és kedvezőbb beszerzési feltételekkel kecsegtet, de valójában súlyos ellátásbiztonsági kockázatokat és áremelkedést idézne elő – szögezte le a Századvég. Egy korábbi vizsgálat rámutatott, hogy
Utóbbi kapcsán arra is felhívták a figyelmet, hogy nem csupán az üzemanyagárak drágulása rontaná a magyar családok megélhetési lehetőségeit, hanem mindez a szállítási költségekbe és így a gazdaság egészébe is begyűrűzne, ami általános inflációs nyomást idézne elő.
A témában a Gazdálkodj okosan Digitális Polgári Kör (DPK) – amelynek alapítói között ott van mások mellett Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is – Facebook-csoportjában is fontos észrevételek jelentek meg. A kialakult beszélgetés, közös gondolkodás arra fókuszált, hogy milyen gazdasági hatásai lennének a Tisza Párt energetikai programjának.
A Hortay Olivér, a Századvég Energia-és Klímapolitika Üzletágának igazgatója által felvetett kérdésre több tucat válasz érkezett. Egy fuvarozással és logisztikával foglalkozó DPK-tag kifejtette: a Tisza benzinára nemcsak a gazdaságra és a bolti árakra lenne hatással, hanem a családoknak is komoly nehézséget okozna.
Egy olyan családnak, ahol mondjuk a gyerekeket autóval viszik iskolába és esetleg a munkahelyükre is azzal közlekednek, akár 40-60 ezer forinttal is többe kerülne egy hónapban a benzin.
Éves szinten egy teljes családi nyaralás költségét jelenti
– fogalmazott.
Valóban adódik a kérdés, hogy mennyivel növelné egy átlagos család kiadásait a jósolt 1000 forintos üzemanyag? Ennek a körülbelüli, durva kiszámolását nem lehetetlen elvégezni, a legfontosabb adatok ehhez rendelkezésre állnak.
Először is a Magyar Ásványolaj Szövetség statisztikájából tudjuk, hogy az idei első félévben mintegy 750 millió liter benzint, illetve 1,15 milliárd liter dízelt vásároltak a magyarok. A kettő együttesen tehát közel 1,9 milliárd liter üzemanyagot tesz ki.
Az üzemanyagár-figyelő blog, a Holtankoljak.hu nyilvántartása szerint június végén a 95-ös benzin átlagára 594 Ft/liter volt, míg a gázolajé 597 Ft/liter. Ugyanez az év elején még 650 forint magasságában húzódott, de a félév második felében az 580 fontos szint is közel került. Az egyszerűség kedvéért vetítsünk rá a január–június időszakra egy 600 forintos átlagárat.
Ezt felszorozva az 1,9 milliárd literrel azt kapjuk, hogy a magyarországi benzinkutakon hat hónap leforgása alatt mintegy 1150 milliárd forintot költöttek el, havonta tehát 190 milliárdot. (Nyilván ebben benne vannak a külföldi költések is, de természetesen a zömét magyarok fizették.)
Ezt az összeget szét lehet szálazni az egyes járművekre is. A KSH szerint 2024-ben nagyjából 5,2 millió darab járművet tartottak nyilván Magyarországon, ebből a személyautók száma 4,3 millió. A teljes járműállományra vetítve azt kapjuk, hogy havonta minden egyes járműbe kerekítve 35-40 ezer forintért tankoltak. Ha arányosítjuk a költéseket csak a személyautók kategóriájára, akkor szintén ezt a sávot állapíthatjuk meg.
Amennyiben az üzemanyag átlagára 600 forintról 1000 forint fölé emelkedne, az 1,6-szeres drágulást jelent. Változatlan eladott mennyiség mellett mindez pedig azt eredményezné, hogy a jelenleg egy személyautóra eső,
havonkénti átlagos 35-40 ezer forintos tankolási kiadás az 55-65 ezer forintos szintig nőne.
A különbség 20-25 ezer forint, ami így egy évben már a 300 ezer forintos növekményt közelíti. Ha úgy tetszik, egy egyhetes nyaralás ára. Ne felejtsük el azt sem, hogy sok család nem egy, hanem két, akár három autót tart fenn, így pedig a pluszköltség 40-60 ezer forintra is rúghat egyetlen hónap alatt.
Persze az üzemanyag-kereskedők legalább örülhetnének, legalábbis papíron. Felmerül ugyanis, hogy 1000 forintos üzemanyagár mellett mennyien tankolnának egyáltalán Magyarországon.
Természetesen nem lehet megmondani előre, hogy a többi országban hogyan alakulhat a jövőben a benzin és a dízel ára, mindenesetre a mostani adatbázisok alapján a 2,5 eurós literenkénti ár példátlanul magas: jelenleg legközelebb ehhez Izland van a 2 euró fölötti árazásával.
A régióban most az 1,4–1,6 eurós ártartomány a jellemző. Amennyiben ennek a magyarországi árak látványosan fölötte lesznek, akkor értelemszerűen aki teheti – főképp a határokhoz közelebbi településeken élők –, inkább külföldön fog tankolni.
Ez fájna igazán Magyarországnak: szedheti a sátorfáját a BMW és a BYD, ha ez bekövetkezik
Egy washingtoni székhelyű intézet szerint a magyar adórendszer a világ egyik legversenyképesebbje, és épp ez az, ami miatt Magyarország évek óta vonzó befektetési célpontnak számít a legfejlettebb technológiát alkalmazó cégek körében. Csak az elmúlt néhány évben olyan nagybefektetők érkeztek többek között az egykulcsos adórendszernek is köszönhetően, mint a BMW, a BYD vagy a CATL
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.