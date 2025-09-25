Miniszterelnöki főtanácsadó: 2010 előtti gazdasági káosz következhet, ha a Tisza-adó életbe lép

Magyar Péter legújabb fő gazdaságpolitikusa egy konferencián azt állította, hogy túl sok pénzzel támogatja az állam őket, s szerintük a vállalkozóktól és vállalkozásoktól jelentős pénzeket lehet elvonni. Állítják, hogy alacsonyak az adók, sok az adókedvezmény és túl szerteágazó támogatási rendszerünk van – mondta Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó a Magyar Nemzetnek adott interjújában.

Szalai Piroska hangsúlyozta a magyar vállalkozások támogatásának fontosságát / Fotó: Vajda János

Mit veszítenének a magyarok ezzel a lépéssel?

A főtanácsadó kiemelte, hogy eddig is lehetett tudni, hogy készül a Tisza-adócsomag, benne a többkulcsos szja-val és a családi adókedvezmények, valamint a fiatalok és az anyák adómentességének megvonásával, ami közel négymillió foglalkoztatott nettó keresetét csökkentené jelentősen.

A megszorítócsomagban a társasági nyereségadó 9 százalékról 25 százalékra emelését és a megtakarításaink közül számos, jelenleg adómentes tőkejövedelmének 20-30-40 százalékos adóval való megsarcolását is tervezik. Hangsúlyozta:

ez utóbbi esetén emlékezzünk rá, hogy 2023-ban a magyar háztartásoknak volt a legnagyobb a megtakarítási rátája az unióban, és 2024 karácsonyán Varga Mihály pénzügyminiszter bejelentette, hogy már több mint egymillió honfitársunknak van állampapír-megtakarítása.

Szóval nemcsak a dúsgazdagokat adóztatnák, hanem szinte mindenkitől komoly összegeket vonnának el – jelezte Szalai Piroska.

A Tisza Párt felülvizsgálatot indítana

Ahogy korábban megírtuk, a Tisza Párt a teljes magyar támogatáspolitikát felülvizsgáltatná, melyről a párt új költségvetési és adópolitikai szakértője, Kármán András beszélt először. Szalai Piroska felhívta a figyelmet arra is, hogy az adóelvonások brutális növelése mellett hallottunk már a költségvetési kiadások megnyirbálásáról is, de eddig a rezsicsökkentés megszüntetéséről beszéltek, most bukkant elő először, hogy a vállalkozók támogatásait is elvennék.

A Tisza-adó a vállalkozásokat is büntetné

A miniszterelnöki főtanácsadó emlékeztetett, hogy Magyarországon az EU-ban az egyik legalacsonyabb a vállalatok által fizetendő társasági adó: 2010 óta a vállalkozások adóját fokozatosan csökkentették, a társasági adókulcs jelenleg 9 százalék.