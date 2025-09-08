Deviza
Változnak a magyar csomagküldő automaták – apró, de fontos részletek, amelyekre figyelnünk kell

Újabb automatákat telepít a Foxpost.
Andor Attila
2025.09.08, 11:06
Frissítve: 2025.09.08, 11:16

Ősszel megkezdődik a Packeta Z-Box automaták integrálása a Foxpost hálózatába. Az első szakasz szeptember 8-án indul: ettől a naptól a Foxpost hálózatában kétféle automata lesz elérhető. A már ismert érintőképernyős készülékek Foxpost A-Box néven működnek tovább, emellett megjelennek a Packeta rendszeréből ismert, gombos kezelőpanelű automaták, Foxpost Z-Box néven.

Foxpost
Bővíti hálózatát a Foxpost / Fotó: Csikiphoto

A két automatatípus egy hálózatban, egységes megjelenéssel működik, az eligazodást az automatákon elhelyezett A-Box és Z-Box logók segítik. A csomagátvétel mindkét automatánál ugyanúgy működik, de néhány dologban különböznek.

Az A-Box automaták a Foxpostnál megszokott érintőképernyős felülettel működnek, csomagfeladáshoz nem szükséges előzetes regisztráció, a fizetés pedig POS-terminálon történik. 

A Z-Box nyomógombos kezelőpanelt használ, csomagfeladáshoz online regisztráció kell, a fizetés pedig fizetési linken keresztül zajlik. A webshopokban külön jelölések mutatják, melyik típus milyen lehetőségeket kínál.

Az első lépésben 18 automatát telepítenek. Ezt követően néhány hetes tesztüzem indul, amely során a cég figyeli és értékeli a működési tapasztalatokat. A tesztidőszak után az idén 139 Foxpost Z-Box automatát helyeznek ki új helyszínekre. A Packeta-hálózat integrálása 2026-ban folytatódik.

A változásokkal együtt megújul az automatakereső modul és az adatkapcsolati rendszer (widget/JSON). 

Az új rendszer pontosabb, valós idejű telítettségi adatokat mutat, így a felhasználók könnyebben választhatják ki a legszabadabb automatát.

A Foxpost pontos, részletes tájékoztatással segíti a felhasználókat, a webshopokat és a webáruházmotor-fejlesztőket az átállásban. 

