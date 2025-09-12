Lázár János először szólalt meg a Magyarkútnál kisiklott MÁV-vonatról, nagyon szigorú döntést hozott: „Ez hazug és szemét dolog”

A közlekedési miniszter Lázár János a Facebookon szólalt meg arról a vonatbalesetről, amely a Vácról 7 óra 38-kor Balassagyarmatra induló vasúti vonalat érintette. A szerelvény kisiklása miatt a teljes vonalon utazóknak hosszabb eljutási idővel kell számolniuk.
A közlekedési miniszter elmondta: a magyarkúti siklásos balesettel két dolgot tilos csinálni: pánikkeltésre használni és félvállról venni.
Az elsőhöz felelősség kellene, amit a politikai ellenfeleimtől legfeljebb csak kérni tudok, kikényszeríteni nem
– írta Lázár János. Az utóbbit az állam tulajdonosi jogait gyakorló miniszterként mindenkinek személyesen garantálta. A magyarkúti baleset okainak feltárása a következő napok első számú feladata.
Facebook-posztjában kiemelte, hogy minden részletre kiterjedő, szigorú és őszinte vizsgálatot kért a MÁV vezetésétől.
Tudni akarom, hogy pálya- vagy járműhiba, emberi mulasztás vagy ezek együttese okozták-e a balesetet. Számos fénykép- és videófelvétel kering az interneten az elmúlt napok esőzései során alámosott pálya egy-egy szakaszáról. Ezek a képek valóban válaszokat igényelnek, de ezeket a válaszokat csak és kizárólag a szakemberek adhatják meg, nem mi, nem a műkedvelő közlekedési szakértők és végképp nem a politikai celebek.
A MÁV pályahálózata, különös tekintettel a mellékvonalakra, számos kihívással küzd, régen – évek óta – megérett már a felújításra. Ahol lehetett, ott már elindították a felújításokat. Hozzátette, hogy ahol még nem lehetett, ott lassújeleket tettek ki, sebességkorlátozással közlekednek, ha a szakemberek számításai szerint az felelősen vállalható megoldás.
Vasúti baleset Magyarországon: kisiklott egy vonat több kocsija, tisztázatlanok az okok – a MÁV a helyszínen tesz bejelentést
A miniszter elmondta, hogy ahol az egyik korábban felsorolt megoldással sem tudják kezelni az öröklött pályahibákat, ott átmenetileg vagy tartósan autóbusszal szállítják az utasokat. A sebességből és a szállítási módból engednek. Egyetlen dolgot nevezett meg, amelyből nem szabad engedni: az utasbiztonságból. A miniszter kiemelte:
hazug és szemét dolog a magyarkúti baleset kapcsán általában aláásni a MÁV-val kapcsolatos közbizalmat, amiért az utasok és a vasutasok is többet érdemelnek ennél az olcsó lejárató kampánynál és pánikkeltésnél.
