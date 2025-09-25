Orbán Viktor „jól kalkulált:" megérkezett az időpont, már idén termelni kezd az új óriáscég – kiderült, honnan szerzik a munkaerőt

Nem külföldi importmunkások dolgoznak majd a 2033-ig létrehozni tervezett három békéscsabai gyárban – jelentette ki a megyei jogú város közgyűlésének csütörtöki ülésén a szingapúri székhelyű Vulcan Shield Global (VSG) vállalat tengerentúli értékesítési igazgatója. David Kneale kiemelte, hogy akár már idén elkezdődhet 20 emberrel a munka egy bérelt gyárban Békéscsabán.

Békéscsabára esett a Vulcan Shield Global választása / Fotó: David Székely / Shutterstock

„Igazi dinamikát tud majd adni Békéscsaba gazdasági fejlődésében a múlt pénteken bejelentett beruházás, de számos kérdést is felvet, ezért kérték meg a céget, hogy a csütörtöki közgyűlés nulladik napirendi pontjaként a képviselők kérdéseket tehessenek fel a VSG képviselőjének” – magyarázta Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba Egyesület) polgármester.

David Kneale a békéscsabai városházán kérdésekre válaszolva elmondta: helyi embereket szeretnének alkalmazni a három gyárban, ezért is együttműködnek majd a helyi szakképzési centrumokkal. Minden projektbe legalább 10 tanulót mindenképpen szeretnének bevonni, számukra nemcsak munkát, hanem a nemzetközi piacra való belépés lehetőségét is megadják.

Lesznek szakképzett és szakképesítés nélküli dolgozóik is, lesznek olyan munkavállalóik, akiket elvisznek továbbképzésre a kínai központjukba; a folyamat elején pedig Kínából érkeznek majd kollégák betanítani a magyarországi dolgozókat.

Közölte, vegyész-, textilipari és mechanikai ipari mérnököket keresnek, emellett gép- és raktárüzemeltetőket is fel fognak venni.

A tervek szerint alapítanak egy magyarországi bejegyzésű céget, ám ez még nem történt meg, a következő hetek feladata lesz – közölte. A gyárakat a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. által üzemeltetett állami tulajdonú ipari parkban, a Linamar Hungary Zrt. békéscsabai gyára mellett építik fel, de a Linamartól bérelnek egy kisebb üzemet, ahol még idén 20 emberrel tervezik elkezdeni a gyártást Kínából idehozott speciális szövetekkel.

A gyárak felépítéséhez körülbelül 200 építőmunkásra lesz szükség, az első üzemet 2026 közepére vagy 2027-re szeretnék megépíteni, a második fázist 2028-ig fejeznék be, a harmadik gyár 2033-ra jönne létre az elképzelések szerint.