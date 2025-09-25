Deviza
Orbán Viktor „jól kalkulált:" megérkezett az időpont, már idén termelni kezd az új óriáscég – kiderült, honnan szerzik a munkaerőt

Nem külföldi importmunkások dolgoznak a békéscsabai gyárakban. A Vulcan Shield Global akár már idén megkezdheti a munkát a Viharsarokban.
VG/MTI
2025.09.25, 16:08
Frissítve: 2025.09.25, 16:36

Nem külföldi importmunkások dolgoznak majd a 2033-ig létrehozni tervezett három békéscsabai gyárban – jelentette ki a megyei jogú város közgyűlésének csütörtöki ülésén a szingapúri székhelyű Vulcan Shield Global (VSG) vállalat tengerentúli értékesítési igazgatója. David Kneale kiemelte, hogy akár már idén elkezdődhet 20 emberrel a munka egy bérelt gyárban Békéscsabán.

Békéscsaba Vulcan Shield Global
Békéscsabára esett a Vulcan Shield Global választása / Fotó: David Székely / Shutterstock

„Igazi dinamikát tud majd adni Békéscsaba gazdasági fejlődésében a múlt pénteken bejelentett beruházás, de számos kérdést is felvet, ezért kérték meg a céget, hogy a csütörtöki közgyűlés nulladik napirendi pontjaként a képviselők kérdéseket tehessenek fel a VSG képviselőjének” – magyarázta Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba Egyesület) polgármester.

David Kneale a békéscsabai városházán kérdésekre válaszolva elmondta: helyi embereket szeretnének alkalmazni a három gyárban, ezért is együttműködnek majd a helyi szakképzési centrumokkal. Minden projektbe legalább 10 tanulót mindenképpen szeretnének bevonni, számukra nemcsak munkát, hanem a nemzetközi piacra való belépés lehetőségét is megadják.

Lesznek szakképzett és szakképesítés nélküli dolgozóik is, lesznek olyan munkavállalóik, akiket elvisznek továbbképzésre a kínai központjukba; a folyamat elején pedig Kínából érkeznek majd kollégák betanítani a magyarországi dolgozókat.

Közölte, vegyész-, textilipari és mechanikai ipari mérnököket keresnek, emellett gép- és raktárüzemeltetőket is fel fognak venni.

A tervek szerint alapítanak egy magyarországi bejegyzésű céget, ám ez még nem történt meg, a következő hetek feladata lesz közölte. A gyárakat a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. által üzemeltetett állami tulajdonú ipari parkban, a Linamar Hungary Zrt. békéscsabai gyára mellett építik fel, de a Linamartól bérelnek egy kisebb üzemet, ahol még idén 20 emberrel tervezik elkezdeni a gyártást Kínából idehozott speciális szövetekkel.

A gyárak felépítéséhez körülbelül 200 építőmunkásra lesz szükség, az első üzemet 2026 közepére vagy 2027-re szeretnék megépíteni, a második fázist 2028-ig fejeznék be, a harmadik gyár 2033-ra jönne létre az elképzelések szerint.

A kormány ajánlotta Békéscsabát a Vulcan Shield Globalnak

David Kneale elmondta, a shanghaji üzemükhöz hasonlóan összesen 150 ezer négyzetméter alapterületű gyárakat terveznek, ahol egyedi termékeket gyártanak majd. Mivel az Egyesült Államok 50 százalékos vámot vetett ki a kínai termékekre, ezért fontos a cég számára az európai piacra való belépés húzta alá.

Kitért arra, hogy Békéscsabát a magyar kormány ajánlotta számukra megfelelő helyszínként, emellett együttműködnek a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA) a beszállítók megtalálásában. Szeretnének helyi beszállítókkal együttműködni, de nem szükséges kizárólag helyiekre támaszkodniuk.

Kérdésre válaszolva közölte, logisztika szempontjából elsősorban a közúti közlekedést tervezik igénybe venni, ezért is választották helyszínnek az M44-es gyorsforgalmi úthoz közeli ipari parkot, de esetleg szóba jöhet a vasúti vagy a légi szállítás is.

A Vulcan Shield Global múlt pénteken jelentette be, hogy nagyszabású, 2500 új munkahelyet teremtő ipari fejlesztést indít a Békés vármegyei megyeszékhelyen. Békéscsabán kivételes ellenálló képességű kerámia- és alumíniumszálas anyagokat állítanak majd elő, amelyeket az autóipar, a repülőgépgyártás, az elektronika és más kulcsfontosságú ágazatok hasznosíthatnak. A három külön beruházásból álló fejlesztés értéke elérheti a 700 millió eurót. A beruházást a magyar kormány 49 milliárd forinttal támogatja.

Kiderült a nagy titok: ázsiai, de nem kínai óriáscég épít gyárat Magyarországon, ilyen még nem volt Békés vármegyében – „Ez piros betűs nap”

A Vulcan Shield Global érkezik Magyarországra, 280 milliárd forintos óriásberuházást hajt végre Békéscsabán – jelentette be szeptember 19-én Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter múlt heti beszédében már utalt rá, hogy nagyon jó hír várható.

A tárcavezető elmondta, hogy a beruházásnak köszönhetően 2500 új munkahely jön létre közvetlenül a vállalat gyárában. Világszinten egyedülálló technológiát alkalmaznak majd az üzemben, tehát ez egy high-tech beruházás lesz. A beruházásban 140 ezer négyzetméternyi gyártóterület jön létre, évente tízezer tonna szigetelőanyagot állíthatnak itt elő. A magyar kormány a beruházást 49 milliárd forinttal támogatja.

A Beol.hu Békés vármegyei hírportál tudósításában azt is megjegyezte, hogy a beruházás annak is köszönhető, hogy a kormány külön feladatként határozta meg Békés vármegye fejlesztését, amelynek keretében többek között jelentős infrastruktúra-fejlesztések is történtek.

