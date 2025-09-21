Rémálom Ferihegyen: úgy késett 3,5 órát a Wizz Air gépe, hogy arra alig akad példa, még a személyzet munkaideje is lejárt közben – magyar utas beszámolója

Nem mindennapi történet kering a közösségi médiában. Az Egyiptomi utazások szuper áron, szállás, transzfer, programok nevű Facebook-csoportban az egyik felhasználó arról írt szombaton, hogy az aznap, 14:25-kor a ferihegyi repülőtérről induló repülőgépük, egy Airbus A321 Neo, amellyel a Wizz Air a Budapest–Hurghada útvonalat repülte volna, szokatlan okokból szenvedett el hosszú késést.
Történt, hogy lopás gyanúja miatt kihívták a rendőrséget a géphez, csakhogy ez olyannyira elhúzódott, hogy
közben lejárt a személyzet munkaideje, ezért meg kellett várni a tartalékosokat.
A bejegyzéshez számos komment érkezett. Voltak, akik az eljárást kritizálták, mások szerint ez a megszokott ügymenet. Van, aki kiemelte, hogy más légitársaságoknál is voltak hasonló tapasztalatai.
A bejegyzést közzétevő hölgy egy hozzászólásban arról írt, hogy az egyik check-ines dolgozó telefonját tulajdonította el valaki, és vitte fel a gépre. Egy másik kommentben pedig további részleteket is közölt.
Visszanézték kamerán az estet, elvileg egy nő volt, de nem találták nála a telefont, így visszaengedték. De újra le kellet szállítani, mert izgalmában rágyújtott, ez pedig szigorúan tilos. Ezzel ment el körülbelül 2-2,5 óra, majd lejárt a személyze munkaideje, és még 45 perc volt, mire megérkezett a váltás – írta.
A Wizz Air a nyár eleji sajtóbeszélgetésén is elmondta, hogy dolgozói a légi közlekedési iparág szigorú előírásai alapján szoros munkarend szerint dolgoznak, nem léphetnek túl a munkaidejükön, így ilyen esetekben nem indulhat el a gép az új személyzet megérkezéséig.
Lapunk írásban megkereste a Wizz Air légitársaságot, arról érdeklődtünk, pontosan mi történt a szóban forgó járaton. Amint választ kapunk, beszámolunk róla.
Miután szeptember elején véget ért a törvényileg előírt, július végétől tartó sztrájktilalom, a szakszervezetek kaptak az alkalmon, hogy éljenek a nyomásgyakorlással. Olaszországban több sztrájkot is tartanak szeptemberben, szinte minden napra jut egy-egy munkabeszüntetés. Az utazók így tömegközlekedési zavarokra számíthatnak – írja az Euronews.
Az Infrastruktúra- és Közlekedési Minisztérium több mint 20 különálló szeptemberi sztrájkot erősített meg, amelyek a légi közlekedést, a vasutat és a helyi közlekedést érintik a hónapban. A legtöbb látogató számára a legnagyobb fennakadások szeptember közepén és végén esedékes hétvégéken lehetnek.
Az országos munkabeszüntetés várhatóan a milánói repteret és a vasutat érinti a legsúlyosabban szeptember 26-án, pénteken.
Beesett 50 napos mozgóátlaga alá a Wizz Air árfolyama szerdán Londonban, a részvények 12,59 angol fonton búcsúztak a parkettől, ami 4 pennyvel múlja alul a befektetők által árgus szemmel figyelt kritikus szintet.
A Wizz Air esetében azonban egyértelműen csökkenő trendről van szó, lévén az árfolyam az utóbbi fél évben 17,7 angol fontról 29 százalékkal zuhant, az elmúlt hónapban pedig csaknem 9 százalékos volt a lemorzsolódás.
