Kamuakciók, fiataloknak eladott alkohol – olyan dolgokat művelt a Wolt, amit elképzelni is nehéz, brutális bírságot kaptak

Több súlyos jogsértést állapítottak meg a Wolt cégcsoporthoz tartozó két vállalkozás működésében. Az eljárások eredményeként összesen 200 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki az illetékes kormányhivatal. A cégcsoporttal szemben emellett további élelmiszer-biztonsági és munkavédelmi eljárások is folynak. A jogsértést a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alatt működő Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szakmai felügyeletével lefolytatott fogyasztóvédelmi eljárás során állapították meg – derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium csütörtöki közléséből.
A hatóságok rendkívüli fogyasztóvédelmi vizsgálatot indítottak, miután az utóbbi időben jelentősen megnőtt az ételkiszállítással kapcsolatos panaszok száma, sokszor a kiszállított termékek állagát és állapotát kifogásolták a fogyasztók.
Bár tavaly a legnagyobb piaci szereplők ellen már indult eljárás, a folyamatos ellenőrzések újabb jogsértési gyanúkat tártak fel.
A fogyasztók teljes körű tájékoztatása és a sérülékeny csoportok védelme érdekében a Wolt futárcég és kapcsolódó vállalkozásai átfogó ellenőrzésen estek át.
Az értékesítést végző Wolt Services Magyarország Kft. ellenőrzése során megállapításra került, hogy:
A platformot üzemeltető Wolt Magyarország Kft. vizsgálata megállapította, hogy
A vizsgálatok nyomán két eljárás indult, amelyek eredményeként
a Wolt cégcsoporthoz tartozó érintett vállalkozásokkal szemben cégenként százmillió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki, azaz mindösszesen kétszázmillió forintot.
A nagyszámú vásárlói bejelentés miatt a fogyasztóvédelmi eljárás mellett az NKFH élelmiszer-biztonsági és élelmiszerlánc-felügyeleti vizsgálatot is indított, míg az illetékes kormányhivatal a munkavédelmi szabályok betartását ellenőrzi a vállalkozásnál.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.