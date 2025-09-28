A futópad megelőzte a pizzásdobozt – mennyit költ a Z generáció az egészségére

Az elmúlt évtizedben a fiatal felnőttek fogyasztási szokásai gyökeresen átalakultak. A Z generáció – vagyis az 1997 és 2012 között születettek – számára a szabadon elkölthető jövedelem már nem a gyorsételek, az alkohol vagy a divat körül forog, hanem egyre inkább a fitnesz és a wellness került a középpontba. A változás nem csupán életmódbeli divat, hanem olyan mélyebb szemléletváltás, amely a jövő fogyasztási trendjeit is meghatározhatja - írja az Origo.

A Z generáció költéseinek élén a fitnesz és az egészséges életmód van/Fotó: NurPhoto via AFP

Nagy-Britannia élen jár

Az Egyesült Királyságban a Gym Group kutatása világosan megmutatta, mennyire előtérbe került a sport: a 16–28 évesek közel fele a fitneszt sorolja a legfontosabb kiadási kategóriái közé. A fiatalok havonta átlagosan 48,81 fontot fordítanak edzőtermi tagságra és sporttevékenységekre, ez 17 százalékos növekedést jelent egy év alatt. A kiadások ezzel már meghaladják az ételrendelésre költött összeget. Ráadásul a válaszadók több mint 70 százaléka legalább heti két alkalommal sportol – nem csupán fizikai, hanem lelki okokból is. Ahogy korábbi cikkünkben írtuk, a randizásra sem szívesen költenek a fiatalok.

Világméretű trend

A jelenség nem korlátozódik Európára. Az Egyesült Államokban a Z generáció és az ezredfordulón születettek fizetik a wellness kiadások 41 százalékát, miközben a felnőtt lakosságnak csupán harmadát teszik ki. Egy átlagos fiatal háztartás majdnem háromszor annyit költ fitneszre, mint egy baby boomer. Ausztráliában szintén erőteljes a tendencia: az alkohol háttérbe szorul, a wellness-programok és csoportos edzések viszont egyre népszerűbbek.

Több mint sport a Z generáció számára

A Z generáció számára a fitnesz életmód és identitás. Összefonódik a fenntarthatóság, az önfejlesztés és a mentális egészség értékeivel. A közösségi média erősíti a hatást: a TikTokon és az Instagramon megjelenő „fitfluencerek” motivációt adnak, és normává teszik a rendszeres testmozgást. Az iparág gyorsan reagál: egyre több edzőterem alakít ki közösségi tereket, rugalmas bérleti konstrukciókat, és olyan szolgáltatásokat, amelyek a lelki jóllétet is támogatják. De hogy miért fontos ennyire a fiataloknak a fitnesz, azt itt olvashatja.