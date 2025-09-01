Zártkerti ingatlanok: nem úgy változott a szabályozás, mint sokan gondolják – telekadó lehet a vége, most figyelmeztetett a polgármester

Nem jelent építési jogot, ha addig nem volt – mondta Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere a VEOL-nak a zártkerti ingatlanokra vonatkozó módosítással kapcsolatban.

Zártkerti ingatlanok: változott a szabályozás / Fotó: Hagymási Bence

A településvezető a lapnak elmondta: a kertes mezőgazdasági területeken megvan a helyi építési szabályzatokban szabva – mely a Balaton-törvényből ered – a beépítés lehetősége. Ennek több feltétele is van, például a minimális telekméret. Amennyiben ez nincs meg, a telek továbbra sem beépíthető.

Hangsúlyozta: amennyiben kivonatják a telket a művelődési ágból, melyen nincsen építmény, telekadó-kötelessé válik az ingatlan. A polgármester szerint pozitív a változás, de fel kell hívni a figyelmet, hogy a módosítás által sem fog beépíthetővé válni a telek.

Változás a zártkerti ingatlanoknál

A júliusban hatályba lépett ingatlannyilvántartási törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy a tulajdonosok kérhessék a zártkerti ingatlanuk művelési ág alóli kivonását és művelés alól kivett területként való bejegyzését, amennyiben az adott önkormányzat rendeletben engedélyezi az eljárást.

A zártkerti ingatlanok eredetileg a lakóövezetekhez közeli kertek, gyümölcsösök vagy szőlők voltak, amelyekre időnként hétvégi házakat építettek. Bár ezek a telkek főként mezőgazdasági művelés alá tartoztak, manapság sokszor lakóingatlanként funkcionálnak, például tóparti hétvégi házként vagy hobbitelken lévő kis házként, akár a Budapest környéki nyaralóövezetek kertes házaiként is.

A probléma ezekkel az ingatlanokkal az, hogy a jogi minősítésük miatt – mint mezőgazdasági művelés alatt álló külterületi egységek, ahol az épületek gyakran gazdasági besorolásúak – a tulajdonosok nem vehetnek fel lakáshitelt, és nem jogosultak családtámogatási kedvezményekre. Emellett az ilyen telkek alacsony beépíthetősége és

különféle fenntartási kötelezettségeik (például gyommentesítés vagy művelési elvárások) is nehezítik a használatukat.

Az értékesítésük továbbá a szigorú földforgalmi törvényi szabályokhoz van kötve, amelyek lassítják az ügyintézést és gyengítik a piaci pozíciót. A júliusi változás jogilag elismeri, hogy az ingatlant nem mezőgazdasági célra használják, így megszűnik a használat és a jogi státusz közti ellentmondás. Az átminősítés nemcsak az egész telekre, hanem annak egy részére is kérelmezhető.