Máris itt a fordulat: nem zár be a debreceni kínai akkugyár miatt a fontos magyar vasútvonal – kiderült az igazság a 106-osról

A Debrecen–Nagykereki 106-os vasútvonal fejlesztése nem a megszüntetést, hanem a modernizálást jelenti: a térség kistelepülései továbbra is megőrzik vasúti kapcsolatukat, miközben a város és Nagyvárad között új, gyorsforgalmú összeköttetés jön létre. A beruházás a repülőtér bővítését és a környékbeli zajterhelés csökkentését is szolgálja – közölte csütörtökön a debreceni önkormányzat.

A 106-os vasútvonal fejlesztése egyszerre szolgálja a helyi közlekedés fenntarthatóságát és a nagy sebességű vasúti összeköttetést / Fotó: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Régóta várt fejlesztések indulnak a 106-os vasútvonalon

Az önkormányzat a Debrecent érintő vasútfejlesztések kapcsán tisztázta: a 106-os Debrecen–Nagykereki vonal átépítése nem a megszűnés, hanem a megújulás irányába mutat. Az Építési és Közlekedési Minisztérium célja, hogy a nagy sebességű 104-es vasút mellett a helyi és térségi forgalom is zavartalanul működjön, a kistelepülések – Sáránd, Derecske, Konyár, Pocsaj, Kismarja és Nagykereki – továbbra is könnyen elérhetők legyenek.

A 104-es vonal Debrecen és Berettyóújfalu között épül, míg a 106-os vonal korszerűsített formában párhuzamosan marad meg, az első 12 kilométeren közös nyomvonalon haladva. Ezt követően a 104-es a gyorsforgalom számára új nyomvonalon ágazik el, a 106-os pedig Derecske-Vásártérig biztosítja a térségi és helyi közlekedést, megőrizve a megszokott eljutási lehetőségeket a kisebb településekre.

Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere a sajtótájékoztatón hangsúlyozta:

A fejlesztés kettős célt szolgál. Egyrészt a térségi vasúti kapcsolat megőrzését, másrészt a Debrecen–Nagyvárad közötti, 21. századi gyorsvasúti összeköttetés létrehozását.

Mint mondta, az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb közlekedési hiányossága, hogy a két határ menti város között nincs közvetlen vonatkapcsolat – ezt a hiányt most pótolja a kormány a városvezetéssel együttműködve. Az új nyomvonal a repülőtér bővítését is lehetővé teszi, a zajterhelést pedig csökkenti a környéken élők számára.

Pósán László országgyűlési képviselő szerint a 106-os vonal fejlesztése körül kialakult viták politikai hangulatkeltésen alapulnak. Hangsúlyozta, hogy a MÁV a fejlesztési időszakban vonatpótló autóbuszokkal biztosítja az eljutást, és a menetidő akár rövidülhet is.

A 106-os tehát nem szűnik meg, hanem megújul, miközben az uniós források lehívása is zökkenőmentesen történik.

Mindkét politikai szereplő megerősítette: a beruházás Debrecen és a térségi közösségek érdekeit szolgálja, és hosszú távon fenntartható módon erősíti a vasúti közlekedést a város és a környező települések között.