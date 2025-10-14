Szűk elitklubba férkőzhet be Magyarország – íme az országok, akik 14. havi nyugdíjat fizetnek

„Csakis egy megoldás van, a 14. havi nyugdíj. Ezen kell dolgozni, ezt már többször bemondtuk, nagyon számoljuk, nagyon nézzük és kőkeményen dolgozunk rajta, hogy ez megvalósítható legyen” – ezt kaposvári lakossági fórumán jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter. Hogy nem pusztán elszólásról van szó, és valóban komolyak a kormány szándékai, azt Orbán Viktor csütörtöki Facebook-posztja is alátámasztja, amelyben a miniszterelnök megerősítette, hogy „gőzerővel”dolgoznak rajta.

Szűk elitklubba férkőzhet be Magyarország – íme az országok, amelyek 14. havi nyugdíjat fizetnek / Fotó: Sergio Capuzzimati / Shutterstock

14. havi nyugdíj: Ausztriában októberben érkezik

Bár első hallásra rendhagyónak tűnhet, a 14. havi nyugdíj nem ismeretlen konstrukció az Európai Unióban. Igaz, nem is sok országban van. Jelenleg négy tagállam alkalmaz hasonló rendszert:

Spanyolország,

Portugália,

Lengyelország,

Ausztria.

A legismertebb Ausztria, ahol évente 14 kifizetés történik. A havi nyugdíj plusz két „különleges” kifizetés (ún. Sonderzahlungen) együtt adja ki a teljes éves összeget. Az „extra” kifizetések az áprilisi és októberi hónapokban történnek meg: ezekben a hónapokban duplán fizetnek ki, tehát áprilisban és októberben kapnak egy rendes havi nyugdíjat, plusz egy különleges kifizetést. A 13. és 14. havi nyugdíj általában megegyezik a havi nyugdíj bruttó összegével. A nyugati szomszédunknál tavaly az átlagnyugdíj 1700-1800 euró volt, ami 663 ezer forint 390-es euróárfolyam mellett.

Lengyelországban 2023 óta van hivatalosan 14. havi nyugdíj

A régióban egyedül Lengyelországban fizet az állam 14. havi nyugdíjat. Ezt 2021-ben vezették be, kezdetben mint rendkívüli juttatást, majd 2023-ban törvényessé tették, tehát a rendszer részévé vált.

A 14. nyugdíj bruttó összege megegyezik az országos minimumnyugdíj összegével. Idén egyébként 1878,91 zloty, ami a mostani árfolyamon számolva 170 898 forint.

Azonban csak azok kapják meg teljes összegben, akiknek az alapnyugdíja nem haladja meg a havi 2900 zlotyt. Van egy alsó határ: nem csökkenhet 50 zloty alá. Míg a 13. havit áprilisban, addig a 14. havit szeptemberben fizetik ki az alapnyugdíjjal.