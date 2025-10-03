Otthon Start: bejött a kormány terve, rohamozzák a bankokat a fiatalok – több mint 30 millió az átlagos hitelösszeg, az igénylők jelentős része 40 év alatt

Az Otthon Start a legsikeresebb hitelprogram Magyarországon a rendszerváltozás óta, A fix 3 százalékos lakáshitel iránti érdeklődés továbbra is jelentős: közel napi ezer hiteligénylést fogadnak be a bankok, az átlagos hitelérték pedig 33 millió forint – tájékoztatott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón, amelyet a Világgazdaság élőben tudósított.

Főként a fiatalok igényelték az Otthon Start program 3 százalékos lakáshitelét

Gulyás Gergely a szeptember elején indult hitelprogram kapcsán további részleteket is megosztott. Az igénylők 80 százaléka 40 év alatti, az átlagéletkor 34 év. Az igénylések egyharmada a fővárost és agglomerációt, a kétharmada a vidéket érinti.

A kormány a szerdai tanácskozásán meghallgatott egy összefoglalót az eddigi tapasztalatokról, és ezek függvényében döntéseket hozott. A miniszter jelezte, hogy ezekről pénteken fog bejelentést tenni Panyi Miklós államtitkár.

Fix 3 százalékos hitel segíti a vállalkozásokat is a Széchenyi kártya program keretében

Az ingatlan piac kapcsán a miniszter elmondta, hogy októberig 26 ezer lakáshirdetés jelent meg, ami 20 százalékos növekedés. A lakásépítési kérelmek száma is szépen növekszik, több tízezer új lakás építésére érkezett kérelem a fejlesztőktől, ezeket a programiroda folyamatosan véleményezi.

A kabinet úgy látja, hogy az Otthon Start valódi segítség azoknak, akik bérelnek vagy akik saját lakásban szeretnének élni.

A gazdaság dinamizálásához a vállalkozásoknak is szükségük van arra, hogy kedvező hitelhez jussanak – mondta a miniszter Nagy Elek, MKIK elnök és Orbán Viktor által bejelentett Széchenyi kártya programról, ami fix 3 százalékos ihtelt ad a vállalkozóknak 150 millió forintig.

Mint a Világgazdaság korábban beszámolt róla, a hitelt egyéni vállalkozóktól a középvállalkozásokig igényelhetik, ami a Magyarországon működő 900 ezer cég mintegy 25 százalékát érinti. Az ajánlati csomagot úgy állították össze, hogy tartalmaz beruházásokkal kapcsolatos finanszírozásokat és szabad felhasználású hiteleket is, amelyeknél eldönthetik a cégek, mire fordítják a pénzt.