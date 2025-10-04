Az EU és a 4iG új korszakot nyit: indul a kontinenseket összekötő adatkábelprojekt

Az EU–Nyugat-Balkán Beruházási Fórumon az Európai Bizottság, a GÉANT és a 4iG csoport közös nyilatkozatot írt alá hétfőn. A felek megerősítették, hogy együtt dolgoznak a Nyugat-Balkán digitális fejlesztésén, különös tekintettel a biztonságos és nagy kapacitású adatkapcsolatokra. A dokumentumban támogatásukról biztosították az EAGLE (Egypt–Albania Gateway Link to Europe) nevű tenger alatti adatkábelprojektet, amely Albániát köti össze Egyiptommal, valamint a most bejelentett regionális szárazföldi gerinchálózat kiépítését.

Hatalmas szerződést írt alá a 4iG csoport az EU-val / Fotó: 4iG csoport

A két beruházás együtt egy új, biztonságos és gyors „digitális hidat” hoz létre a Nyugat-Balkán és Európa vezető adatközpontjai között. „Amikor három éve megérkeztünk Albániába, egy mottót választottunk, mely ma is érvényes: hidakat építünk” – mondta Fekete Péter, a 4iG csoport vezérigazgatója. Elmondása szerint az EAGLE az egyik legjelentősebb ilyen kezdeményezés, amely közelebb hozza

a nemzetközi adatkapacitásokat a helyi piacokhoz,

és összeköti az adatközpontokat,

a felhőszolgáltatásokat

és a teljes digitális ökoszisztémát Afrika, a Közel-Kelet,

valamint a Nyugat-Balkán és az európai unió országai között.

„Az Európai Bizottság és a GÉANT támogatása egyértelmű visszajelzés, hogy ezek a projektek az Európai Unió számára is stratégiai jelentőségű beruházások, mely egyben megerősíti a nyugat-balkáni régió szerepét is a kontinens digitális jövőjében” – tette hozzá Fekete Péter.

Az Európai Bizottság Bővítési és Keleti Szomszédsági Főigazgatósága zászlóshajó-projektként üdvözölte az EAGLE-kezdeményezést, mely összhangban áll az EU Digitális Évtized 2030, a Global Gateway stratégia, valamint az EU Nyugat-Balkán Növekedési Terv célkitűzéseivel. A tervezett szárazföldi gerinchálózat

javítja a kapcsolódási minőséget,

csökkenti a költségeket,

erősíti a kutatási és oktatási hálózatokat,

és alapot teremt az innováció, a mesterségesintelligencia-alkalmazások és a startup-ökoszisztéma fejlődéséhez a régióban.

A projekt megvalósítása összhangban áll az EU 5G-kiberbiztonsági törekvéseivel, biztosítva a digitális hálózatok biztonságát és ellenálló képességét a térségben. A regionális és interkontinentális digitális integrációban stratégiai mérföldkőnek számító kezdeményezést a 4iG csoport és a Telecom Egypt közösen valósítja meg. A rendszer nagy kapacitású, alacsony késleltetésű adatútvonalat biztosít a Földközi-tenger térségében, Albánián és Olaszországon keresztül kapcsolódva Európához. Innen egy új szárazföldi optikai gerinchálózaton keresztül halad tovább a Nyugat-Balkánon, elérve Európa legfontosabb adatforgalmi központjait, köztük Szófiát, Bécset és Frankfurtot. A Nyugat-Balkán jelenleg Európa egyik legkevésbé összekapcsolt térsége, korlátozott határon átnyúló infrastruktúrával.

Az EAGLE-projekt révén a 4iG csoport új lehetőségeket teremt a vállalkozások, az oktatási intézmények és a közszféra számára,

támogatva az Európai Unió digitális felzárkóztatási és gazdasági ellenálló képességi céljait.A 2000 kilométer hosszú tenger alatti rendszer várhatóan 2028-ban kezdi meg működését, útvonal-diverzitást és hálózati redundanciát biztosítva, ami növeli a hálózatok ellenálló képességét, és erősíti Európa digitális szuverenitását.