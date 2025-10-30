Magyarország az adózási nirvána felé tart – az államtitkár szerint már zajlik az intelligens adózás kora

Jelenleg ezek a folyamatok valós idejű, adatvezérelt rendszerekként célozzák meg a csalásokat, és legtöbbször megoldják helyettünk az adóbevallásunkat. A Nemzeti Adókonzultáció Konferencián Gerlaki Bence adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár kiemelte: a kormány törekszik arra, hogy Magyarországon az adózás ne teherként nehezedjen a lakosságra, hanem inkább észrevétlen feladattá váljon.

Gerlaki Bence az Adókonzultáció Konferencián a mesterséges intelligencia szerepéről beszélt az adózás egyszerűsítésében. / Fotó: Nagy Norbert

Az adóegyszerűsítéshez adatra van szükség

Az államtitkár köszöntőjében kitért arra, hogy az adózás, az adatszolgáltatás, az ellenőrzés egyre inkább a digitális térbe helyeződik át, az szja-bevallás tervezete automatikusan elkészül, magas szintű szolgáltatást tapasztalhatnak az adózók. Magyarország adófilozófiája világos: olyan rendszert építünk, amely egyszerre szolgálja a gazdaság versenyképességét és a polgárok biztonságát – húzta alá.

Gerlaki Bence elmondta: az adórendszer nem csupán pénzügyi struktúra és együttműködési alap, hanem bizalmi rendszer is. A mesterséges intelligencia alkalmazásával a bizalom, a megfelelés és a hatékonyság hármasa teljesen új alapokra kerül. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és az ehhez kapcsolódó szervek célja egy olyan digitális rendszer létrehozása, ahol az adózás az állampolgár számára egyszerűen, szinte automatikusan történik, nem vesz el órákat az életéből vagy napokat a vállalatok adminisztrációjából.

Vágújhelyi Ferenc, a NAV vezetője is tartott beszédet a konferencián, elmondta, hogy

a papíralapról viszonylag rövid időn belül eljutottunk az „egy gombnyomásos” bevallásig.

Hozzátette, hogy a NAV nem titkolt célja, hogy ne elsősorban büntető hatóságként éljen a köztudatban, hanem partnerként támogassa a vállalkozásokat és a polgárokat. Az online mesterséges intelligencia alapján működő rendszerek, a 230 ezer Magyarországon működő digitális pénztárgép és az elektronikus számlaszolgáltatás a gazdaság kifehérítésének fontos elemei. Elmondta, hogy a hivatal ma már valós idejű tranzakcióelemzést és csalásfelderítő algoritmusokat használ. Ennek célja nem csupán a hibák kiszűrése, hanem azok megelőzése, vagyis a proaktív, előre gondolkodó adóhatóság megteremtése.

Fontos részlet derült ki az anyák szja-mentességéről: állásfoglalást tett közzé a NAV a családi adókedvezményről

Az adózás megtörténik, de nem kell külön odafigyelnünk rá

Besesek Botond adószabályozásért és számvitelért felelős helyettes államtitkár szerint az intelligens adózás több, mint a digitalizáció. Már nem csupán adatbevitelről és automatizálásról van szó, hanem filozófiáról is, ahol „az adózás egyszerűen megtörténik”.

Az intelligens adózás alapja a mérhetetlen mennyiségű adat. Az „adat az új olaj”, amelyből az egyszerűsített adminisztráció, az automatizált bevallások és az eseményalapú adózási rendszerek (például az eMAP projekt) is megszülethetnek. A 2025–2026-os pilotprogramban a NAV megnézi, hogyan működik a valóságban, amikor az adózó csak ott lép közbe, ahol az emberi döntés elengedhetetlen.

Vágújhelyi Ferenc zárszava szerint a cél egy digitális adóhatóságból intelligens ökoszisztémává fejlődő rendszer, ahol az adat, az AI és a bizalom hármasa biztosítja a gazdaság stabilitását és versenyképességét.