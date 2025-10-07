Jön a kormány átfogó adócsökkentési programja – Nagy Márton elárulta, melyik adónemek érintettek

Nagy Márton szerint a kormány célja, hogy a cégeknek kiszámítható, kedvező környezetet teremtsen, így ösztönözze a beruházási hajlandóságot. A nemzetgazdasági miniszter a Budapest Economic Forumon azt mondta, a szociális hozzájárulási adó (szocho) mérséklésén túl, több lépcsőben emelkedhet az alanyi áfamentesség határa, kedvezőbbé válhatnak a kiva feltételei, illetve tovább csökkenthetik az adminisztrációs terheket is.

Nagy Márton: átfogó adócsökkentési program jöhet / Fotó: Kocsis Zoltán

Kedvező forráslehetőségek is jönnek

A miniszter emlékeztetett arra, hogy a Széchenyi Kártya Program likviditási hiteleinek kamatait is 3 százalékra csökkentette, emellett 20 milliárd forintos kerettel újra meghirdetik a Demján Sándor Programon belül a kkv-kat célzó, 1+1 beruházásösztönző támogatási programot. A nemrégiben lezárt program révén 1386 vállalat jutott 110 milliárd forintos fejlesztési forráshoz, ennek nagy része a területileg fejletlenebb régiókba jutott, és elsősorban a digitális és a zöldátállást szolgálta – ismertette a miniszter.

A mesterséges intelligencia terjesztését egy ötelemű fogyasztóvédelmi intézkedéscsomagon keresztül képzelik el, amihez két új állami tőkeprogram is indul majd.

Tovább pörgetik a zöldítést

A működő napenergia-kapacitásokhoz képest jelenleg nagyon alacsony szinten vannak az akkumulátoros energiatároló kapacitások,

ennek növelésére van szükség, ugyanis ez az energiaimport-függőséget csökkentheti, és a rezsit is segít alacsonyan tartani.

Ugyanakkor Magyarország teljesítményét is visszafogja a német gazdaság gyengélkedése – hangsúlyozta. Idén Németországban 1,3 százalékos gazdaságnövekedést várnak. Németország a magyar gazdaság legnagyobb felvevőpiaca (az export negyede ide irányul), szoros integrációban állunk a német járműiparral, amely szintén gondokkal küzd. Megjegyezte: a német üzleti hangulatindexek alakulása nagyobb pontossággal jelzi előre a magyar GDP várható alakulását, mint a hasonló magyar mutatók.

Idehaza a fogyasztás a GDP motorja

A magyar gazdaságra kitérve elmondta, hogy a lakossági fogyasztás tartja pozitív tartományban a GDP-t idén, és a következő időszakban is ez lehet a növekedés hajtóereje. A beruházások nagy részben a kedvezőtlen külső környezet miatt estek, és fordulatra 2025 végétől lehet számítani, amit az új gyártói kapacitások, mint a BYD, a BMW vagy a Mercedes, támogatnak. Az adóbevételek a vártnál gyengébb gazdasági növekedés ellenére is a korábbi, magasabb GDP-tervezet szintje körül alakulnak – tette hozzá.