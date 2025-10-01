Deviza
EUR/HUF388.95 -0.23% USD/HUF331.9 -0.1% GBP/HUF447.03 +0.09% CHF/HUF415.45 -0.42% PLN/HUF91.32 -0.08% RON/HUF76.53 -0.24% CZK/HUF16.04 +0.09% EUR/HUF388.95 -0.23% USD/HUF331.9 -0.1% GBP/HUF447.03 +0.09% CHF/HUF415.45 -0.42% PLN/HUF91.32 -0.08% RON/HUF76.53 -0.24% CZK/HUF16.04 +0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,157.11 +0.29% MTELEKOM1,810 +2.03% MOL2,750 +1.93% OTP28,970 +0.98% RICHTER9,835 -2.72% OPUS553 -1.6% ANY7,300 -3.44% AUTOWALLIS160 -1.84% WABERERS4,950 +2.27% BUMIX9,269.43 -1% CETOP3,483.85 +0.95% CETOP NTR2,177.98 +0.95% BUX99,157.11 +0.29% MTELEKOM1,810 +2.03% MOL2,750 +1.93% OTP28,970 +0.98% RICHTER9,835 -2.72% OPUS553 -1.6% ANY7,300 -3.44% AUTOWALLIS160 -1.84% WABERERS4,950 +2.27% BUMIX9,269.43 -1% CETOP3,483.85 +0.95% CETOP NTR2,177.98 +0.95%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
állampapírpiac
Államadósság Kezelő Központ (ÁKK)
kibocsátási terv

ÁKK: a kibocsátási terv 84,4 százaléka teljesült a harmadik negyedév végéig

Az Államadósság Kezelő Központ közölte, hogy a devizaadósság részaránya várhatóan ismét megközelíti a harminc százalékot.
VG
2025.10.01, 17:59
Frissítve: 2025.10.01, 18:21

A közelmúltban végrehajtott nemzetközi adósságkibocsátások növelték a likvid tartalékokat és a finanszírozási mozgásteret – közölte az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK). 

ÁKK
Az ÁKK szerint újra 30 százalék lehet a devizaadósság részaránya / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A piaci feltételektől függően ez lehetővé teszi az adósságszerkezet optimalizálását, valamint további adósságinstrumentum-visszavásárlásokat az év hátralévő részében

– teszik hozzá. 

A devizaadósság aránya a teljes adósságon belül várhatóan ismét megközelíti a 30 százalékos célértéket.
A 2025-ös teljes finanszírozási terv kapcsán a tervezett 19,5 ezermilliárd forintos bruttó kibocsátás 84,4 százaléka már teljesült a harmadik negyedév végéig.

Kapcsolódó

Állampapír

Állampapír
173 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu