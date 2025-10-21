Deviza
EUR/HUF389.11 -0.04% USD/HUF335.01 +0.23% GBP/HUF448.43 +0.09% CHF/HUF421.05 -0.17% PLN/HUF91.81 -0.06% RON/HUF76.58 +0.11% CZK/HUF16.02 -0.02% EUR/HUF389.11 -0.04% USD/HUF335.01 +0.23% GBP/HUF448.43 +0.09% CHF/HUF421.05 -0.17% PLN/HUF91.81 -0.06% RON/HUF76.58 +0.11% CZK/HUF16.02 -0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,424.15 -0.35% MTELEKOM1,760 -0.68% MOL2,738 -1.16% OTP30,820 +0.55% RICHTER10,310 -0.39% OPUS545 0% ANY7,180 +0.28% AUTOWALLIS162 +1.25% WABERERS4,990 -0.2% BUMIX9,861.09 -1.53% CETOP3,565.05 +0.01% CETOP NTR2,228.74 +0.01% BUX103,424.15 -0.35% MTELEKOM1,760 -0.68% MOL2,738 -1.16% OTP30,820 +0.55% RICHTER10,310 -0.39% OPUS545 0% ANY7,180 +0.28% AUTOWALLIS162 +1.25% WABERERS4,990 -0.2% BUMIX9,861.09 -1.53% CETOP3,565.05 +0.01% CETOP NTR2,228.74 +0.01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Aldi
Roksh
házhozszállítás
lakosság

Online vonalon erősít a magyar Aldi, millióknak üzent

Milliókat szólítana meg a magyarországi Aldi azzal, hogy erősítette az online bevásárlási szolgáltatás elérhetőségét, és megduplázta azoknak a településeknek a számát, amelyekben elérhető a szolgáltatás. A vállalat tájékoztatása szerint 2025 novemberétől 3,2 millió magyar fogyasztó tud Aldi-terméket házhoz szállítással rendelni az ország százhét településén.
VG
2025.10.21, 17:50
Frissítve: 2025.10.21, 18:16

Megduplázza az online vásárlás elérhetőségét az Aldi, már 3,2 millió magyar fogyasztó számára elérhető a házhoz szállítás. A szolgáltatás öt évvel ezelőtt, 2020 novemberében indult el, és online bevásárlási lehetőséget nyújt Magyarországon a diszkontlánc kínálatából. A termékeket a Roksh személyes bevásárlói készítik össze, és ők juttatják el a megrendelőkhöz – írja a vállalat tájékoztatása alapján az Origo, és arra is felhívja a figyelmet, hogy a német diszkontlánc tájékoztatása szinte egy időben érkezett azzal, hogy a Lidl mobilbolt indítását jelentette be a vidéki térségek kiszolgálására.

Sydney,Nsw,Australia,25,August,2024.,Aldi,Shop,Big,Sign. Aldi, GVH
Az online bevásárlási szolgáltatását erősíti az Aldi (illusztráció) / Fotó: Shutterstock

Millióknak szól az Aldi üzenete

Az Aldi és együttműködő partnere most újabb településeken tette elérhetővé az online bevásárlási szolgáltatást és házhoz szállítást, megkétszerezve azoknak a településeknek a számát, ahol elérhető ez a megoldás. Legutóbb Nógrád vármegyei városokkal és falvakkal bővült a lista, így rövid időn belül kétszeresére növelte lefedettségét az Aldi Online bevásárlás, amely ennek következtében 2025 novemberétől már 3,2 millió magyar fogyasztó számára lesz elérhető. 

A települések között a legkülönbözőbb méretűek is megtalálhatók, a legnagyobbak – például Budapest, Pécs, Debrecen vagy Szeged – mellett közel 40 helyen 3000-nél kevesebben élnek, 21 község lakossága pedig ezer főnél is kisebb, például a mintegy 300 fős Nógrád vármegyei Csesztvén is lehet már a diszkontlánctól rendelni 

– adott tájékoztatást a vállalat.

A vállalat szerint online bevásárlási platformjukon a vásárlók számára ugyanúgy elérhetők a heti akciós termékek, mint az ország 187 Aldi-üzletében.

A vállalat a szolgáltatásai mellett a termékek árának csökkentésével is próbálja megszólítani vásárlóit. Miként a Világgazdaságnál nemrég megírtuk, a tejpiacon tapasztalható árcsökkenés miatt a diszkontlánc a vajtermékek árának mérséklése mellett döntött. A kedvezőbb beszerzési feltételeket az Aldi a fogyasztók irányába árcsökkentés formájában adta tovább, és szeptember végén átlagosan közel 15 százalékkal engedte le a legkeresettebb, legnépszerűbb vajak árát.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu