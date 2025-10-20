Megvan a megoldás, hogyan lehet megakadályozni az Alföld kiszáradását: pofonegyszerű, mikor elterelték a Dunát a szlovákok, már működött – videó
Némiképp szokatlan formátumú, de annál érdekesebb riportot közölt a Miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán. Ebben Gulyás Gergely Nagy István agrárminiszterrel tart terepszemlét Mosonmagyaróvár és térségében. Ennek során olyan fontos témát is érintenek, mint az Alföld kiszáradása, pontosabban ennek megakadályozása.
A helyszínről annyit érdemes tudni, hogy Nagy István felnőttéletútja innen indult 1987-ben, itt állt először munkába, kezdte meg egyetemi karrierjét, majd lett alpolgármestere és polgármestere a városnak, illetve országgyűlési képviselője is.
Gulyás Gergely ezért is itt látogatta meg az agrárminisztert.
Hol a legjobb igénybe venni a 3 százalékos hitelt?
Nagy István arról is beszélt, hogy a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar éppen feleleveníteni azokat a régi termékeit, amelyek az egyetemhez kötődnek, mint például az óvári sajt. Ezért is nagyon fontos, hogy vissza tudják szerezni a márkanevet.
De beszélt arról is, hogy Jánossomorján működik egy nagyon régi gyár, a Franck. Egész Magyarországon, sőt Európában sincs nagyon már cikóriafeldolgozás, csak itt. Most kezd újra felívelni és divatba jönni, hiszen újra rájöttek arra, mennyire egészséges az érfalakra a cikória. Ennek az egyik legismertebb terméke a Maci kávé.
Később a szigetközi térség agrártevékenysége is szóba került. Nagy István jelezte Gulyás Gergelynek, hogy ezen a részen működik az öntözés, így a kukorica sem mutatja az aszály jeleit. De kiváló az aprómag-termelés is, amivel Európában vezető pozíciót töltenek be. Ezek azért is nagy dolgok, mert a mosoni vármegye nagy részét annak idején Szlovákiához csatolták.
Nagy István azt is megjegyezte, hogy ha valahol nagyon jól használható a fix 3 százalékos Otthon Start-hitel, az éppen a Szigetköz. „Ékszertelepülések vannak itt” – fogalmazott. A választókerület 39 települést ölel fel, mindenütt nőtt a lakosság száma.
A két miniszter elment Kilitibe is, amely az utóbbi időben a száj- és körömfájás betegségről híresült el. Egészen pontosan 2592 marhát kellett levágni egy itteni telepen. Mostanra azonban márciushoz képest az elveszített állomány fele már újra megvan.
Alföld kiszáradása: megvan a megoldás a Tisza vízhiányára
Végezetül Magyarország szempontjából egy drámai esetet is felidéztek, illetve a helyszínen nézték meg az ehhez kapcsolódó épített infrastruktúrát: 1992. október 23-án víz nélkül maradtak, akkor terelték el ugyanis a Dunát a szlovákok a dunacsúnyi duzzasztó segítségével. Pillanatok alatt eltűnt a kutakból a víz, kicserepesedett a föld, két hét után teljes volt a szárazság.
Azonban rájöttek egy technikai megoldásra, ez a fenékküszöb. Ennek köszönheti a térség az életét, mert a megoldás megemelte a régi Duna-meder vízszintjét úgy, hogy a víz képes volt kifolyni a Mosoni-Duna oldalágába. Azóta tudja itt mindenki, hogy márpedig a víz szabályozására szükség van.
Dunakilitinél, magyar részen is épült egy duzzasztó, ez biztosítja a fenékküszöbbel közösen a vízpótlást. Nagy István ezen a ponton beszélt arról, hogy ha az Alföld kiszáradását nézzük, akkor ugyanez a mechanizmus történt ott is. „A Tiszába 60 százalékkal kevesebb víz jön. Lesüllyedt a meder, még a tájból is visszaszívta a vizet. A gyors száradás ennek köszönhető.”
Csongrád alatt kellene egy vízlépcső, az pontosan azt szolgálná, hogy emeljük meg ott is a vízszintet
„és abban a pillanatban a Tisza a környező tájba nyomja ki újra a vizet, és az élet máris visszatérhet ott is, mint itt, a Dunán” – fejtette ki az agrárminiszter.
A teljes riport alább tekinthető meg.