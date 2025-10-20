Megvan a megoldás, hogyan lehet megakadályozni az Alföld kiszáradását: pofonegyszerű, mikor elterelték a Dunát a szlovákok, már működött – videó

Némiképp szokatlan formátumú, de annál érdekesebb riportot közölt a Miniszterelnökséget vezető miniszter a közösségi oldalán. Ebben Gulyás Gergely Nagy István agrárminiszterrel tart terepszemlét Mosonmagyaróvár és térségében. Ennek során olyan fontos témát is érintenek, mint az Alföld kiszáradása, pontosabban ennek megakadályozása.

Alföld kiszáradása: megvan a megoldás a Tisza vízhiányára / Fotó: Marton Monus / Reuters

A helyszínről annyit érdemes tudni, hogy Nagy István felnőttéletútja innen indult 1987-ben, itt állt először munkába, kezdte meg egyetemi karrierjét, majd lett alpolgármestere és polgármestere a városnak, illetve országgyűlési képviselője is.

Gulyás Gergely ezért is itt látogatta meg az agrárminisztert.

Nagy István arról is beszélt, hogy a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar éppen feleleveníteni azokat a régi termékeit, amelyek az egyetemhez kötődnek, mint például az óvári sajt. Ezért is nagyon fontos, hogy vissza tudják szerezni a márkanevet.

De beszélt arról is, hogy Jánossomorján működik egy nagyon régi gyár, a Franck. Egész Magyarországon, sőt Európában sincs nagyon már cikóriafeldolgozás, csak itt. Most kezd újra felívelni és divatba jönni, hiszen újra rájöttek arra, mennyire egészséges az érfalakra a cikória. Ennek az egyik legismertebb terméke a Maci kávé.

Később a szigetközi térség agrártevékenysége is szóba került. Nagy István jelezte Gulyás Gergelynek, hogy ezen a részen működik az öntözés, így a kukorica sem mutatja az aszály jeleit. De kiváló az aprómag-termelés is, amivel Európában vezető pozíciót töltenek be. Ezek azért is nagy dolgok, mert a mosoni vármegye nagy részét annak idején Szlovákiához csatolták.

Nagy István azt is megjegyezte, hogy ha valahol nagyon jól használható a fix 3 százalékos Otthon Start-hitel, az éppen a Szigetköz. „Ékszertelepülések vannak itt” – fogalmazott. A választókerület 39 települést ölel fel, mindenütt nőtt a lakosság száma.

A két miniszter elment Kilitibe is, amely az utóbbi időben a száj- és körömfájás betegségről híresült el. Egészen pontosan 2592 marhát kellett levágni egy itteni telepen. Mostanra azonban márciushoz képest az elveszített állomány fele már újra megvan.