Az állam venné meg az Alföldi Tejet – a kormány megakadályozta a külföldi felvásárlást

A Nemzetgazdasági Minisztérium megtiltotta, hogy egy külföldi befektető megvásárolja az Alföldi Tej Kft.-t, mondván, az ügylet veszélyeztette volna a hazai élelmiszer-ellátás biztonságát. A tejipari vállalat most felajánlotta üzletrészeit a magyar államnak, megkezdődtek az egyeztetések a felvásárlásról.
VG
2025.10.06, 17:34
Frissítve: 2025.10.06, 18:58

A nemzetgazdasági miniszter a magyar tulajdonú Alföldi Tej Kft. külföldi befektető által történő felvásárlását szeptember 16-án megtiltotta, mivel az ügylet veszélyeztette volna a magyar családok élelmiszer-ellátásának biztonságát. A tejipari cég szeptember 29-én írásban is közölte a Nemzetgazdasági Minisztériummal a taggyűlési döntést, mely szerint a vállalat 100 százalékos üzletrészét a társaság tagjai felajánlják megvételre a magyar államnak ugyanazon feltételekkel, melyekkel a külföldi vállalat részére tervezte értékesíteni. Az adásvételt megalapozó tárgyalások a következő napokban megkezdődnek.

A kormány számára a magyar családok élelmiszer-ellátásának biztonsága elsődleges, ebben kiemelt szerepe van a stratégiai jelentőségű tejágazatnak, mely ma több mint 15 ezer embernek ad munkát. A kormány célja az élelmiszeripar fejlesztése, a szuverenitás megőrzése és tovább erősítése, valamint a magyar lakosság teljes körű ellátása jó minőségű és megfizethető élelmiszerekkel.

Az állami felvásárlás megvalósítása a lakosság ellátásbiztonsága érdekében történik. 

Az Alföldi Tej Kft. jelenleg a hazai nyerstej-felvásárlás közel 20 százalékát adja. A magyar állam biztosítani szeretné, hogy az ismert, jó minőségű termékcsalád árucikkei továbbra is megfizethető áron legyenek elérhetők a boltok polcain. A Nemzetgazdasági Minisztérium szándéka, hogy a felvásárlás minél gyorsabban megtörténjen, és a külföldi felvásárlás megtiltása miatt ne szenvedjenek hátrányt a tulajdonosi körbe tartozó gazdálkodók.

Kiakadt Magyarországra a külföldi óriásmulti, mert nem vehette meg az Alföldi Tejet

A görög Hellenic Dairies azt állította a Reutersnek, hogy jelentős beruházásokat tervezett, miután megállapodott a magyar élelmiszerüzem, az Alföldi Tej Kft. felvásárlásáról. A tranzakciót a magyar kormány megakadályozta, így egyúttal a görög vállalat kelet-európai terjeszkedési tervei megtorpantak. A Hellenic Dairies az elmúlt években sikeresen bővítette jelenlétét a régióban, Romániában, Bulgáriában és Cipruson is felvásárlásokkal erősítette piaci pozícióját. Magyarország azonban a kormányzati döntés miatt kimaradt ebből a terjeszkedési hullámból, így a cég tervei egyelőre nem valósulhatnak meg a hazai piacon.

