Továbbra is befektetésre ajánlja a magyar államkötvényeket a Standars and Poor's hitelminősítő intézet. A New York-i székhelyű vállalat a péntek esti tőzsdezárást követően kiadott közleményében megerősítette a BBB- osztályzatot negatív kilátás mellett.

Ítéletet mondott Magyarországról a nagy amerikai hitelminősítő: így látják New York-ban a magyar gazdaságot / Fotó: Anadolu via AFP

Amerikai hitelminősítő: maradt a befektésre ajánlott kategória

Ezzel sikerült elkerülni a legrosszabb forgatókönyvet, a jelenleg érvényben lévő besorolás a befektetésre ajánlott kategória legalján található, így a leminősítés a bóvlit jelentette volna. Mivel Moody's-nál (Baa2) s a Fitchnél (BBB) is magasabban van a magyar besorolás, leginkább a S&P esetében lehetett tartani egy negatív meglepetéstől.

A mai döntés egyúttal azt is jelenti, hogy mindhárom nagy hitelminősítő cég befektetésre ajánlja a magyar államkötvényeket.

A Világgazdaságnak korábban nyilatkozó elemzők nem számítottak leminősítésre, mivel a legtöbb, korábban kockázatként azonosított tényezőben ha nem is feltétlen sikerült javulást elérni, de legalább nem romlottak. Ez persze nem zárt volna ki egy negatív meglepetést, ahogy a múlt többször előfordult, de igencsak nehezen indokolható lett a hitelminősítőtől egy ilyen lépés, amikor a magyar folyó fizetési mérleg többletes. Szemben a 2022-es évvel, amikor a GDP 8 százalékára rúgott, mégis magasabban volt a magyar adósosztályzat.

Ugyanakkor Nagy Márton semmit sem bízott a véletlenre, a nemzetgazdasági miniszter már szeptemberben Londonba utazott, hogy találkozzon a hitelminősítő intézetek szakértőivel. A miniszter egy korábbi háttérbeszélgetésen azt mondta, hogy mindenképpen el szeretné kerülni azt, hogy a magyar államkötvényeket leminősítsék.

Áprilisban így látták a magyar gazdaságot

Ezúttal az S&P nem értékelte külön a magyar gazdaságot, áprilisban viszont több kockázatot azonosított, emiatt a kilátást stabilról negatívra rontotta.

A negatív kilátások azt tükrözik, hogy a következő két évben Magyarország költségvetési és külső stabilitását fenyegető kockázatok növekednek az erősödő kereskedelmi protekcionizmus, a gyengülő globális kereslet, a szűkülő tőkebeáramlás és a megnövekedett kamatkiadások miatt a választások előtti költségvetési lazítás miatt

– írták döntésükben, amelyben a korábbi 3 százalékos növekedési várakozásukat 1,5 százalékra mérsékelték, 2026-ra pedig 2,5 százalékos GDP-növekedést becsültek, miután Magyarország növekedési kilátásai továbbra is bizonytalanok. Hazánk nyitott és kereskedelem-intenzív gazdasága érzékeny a külső folyamatokra, köztük a német növekedési problémákra.