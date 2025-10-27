Magyarországot az oroszoknak szánt amerikai szankciók? Szijjártó Péter tisztázta a helyzetet: Orbán Viktor Washingtonba megy, hogy beszéljen Trumppal

A legújbb, Oroszországgal szemben bejelentett amerikai szankciók még nem léptek hatályba, így egyelőre Magyarország energiaellátásában sem jelentenek semmilyen kiesést, de a kormány vizsgálja a helyzetet – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

Fotó: AFP

A tárcavezető Matt Whitaker amerikai NATO-nagykövet friss nyilatkozatára is reagált izraeli kollégájával, Gideon Szaárral közös sajtótájékoztatóján, kifejtve, hogy az orosz energetikai szektort érintő amerikai szankciók még nem is léptek hatályba, így semmifajta kiesést nem jelentenek Magyarország esetében. Hozzátette, hogy a kérdésről Orbán Viktor miniszterelnök jövő heti amerikai útján személyesen is tárgyalhat majd Donald Trump amerikai elnökkel szükség esetén, miután elemezték, hogy ezek a döntések mit is jelentenek pontosan jogilag és fizikailag.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy az energiaellátásunk kérdésében nem híve semmifajta üzengetésnek és a kérdésről személyesen tárgyalt Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel, valamint Orbán Viktor is egyeztetett erről Trumppal. A jövő hét második felében pedig a kormányfő személyesen is egyeztethet errőlk az amerikai elnökkel.