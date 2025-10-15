Deviza
tiszai erőmű
Ansaldo Energia
MVM Tiszai Erőmű
gázturbina

Megnéztük, honnan érkezik a gázturbinák királya: így épít Európára az olasz Ansaldo technológiája – a Tiszai Erőmű is bevásárolt

Az olasz ipar egyik legnagyobb múltú cégének telephelyén jártunk, ahol megnézhettük, hol készülnek és hol tartják karban a vállalat legmodernebb gázturbináit. A genovai Ansaldo Energia Magyarországon is kulcsszerephez jut: a Tiszai Erőműbe szállított GT26 típusú berendezései a hazai energiatermelés közel ötödét biztosíthatják a következő évtizedekben.
Zováthi Domokos
2025.10.15., 15:04

A magyar energiarendszer történetében mérföldkő, hogy 13 év után ismét nagyerőmű épül Tiszaújvárosban. A beruházás nemzetközi együttműködés keretében valósul meg: az Ansaldo Energia és a török Calik Enerji partnersége révén jön létre az új kombinált ciklusú gázturbinás erőmű.

Genoa,,Italy,-,January,18,2013:,An,Employee,Uses,A Ansaldo
Az Ansaldo Energia genoai gyára, 2013 / Fotó: Alessia Pierdomenico

A projekt jelentősége messze túlmutat az energetikai adatokon. Az 1000 megawatt összteljesítményű, kétblokkos erőmű évente 7500 gigawattóra áramot termel majd, ami a hazai fogyasztás közel ötödét fedezheti. Ez nemcsak az ellátásbiztonságot növeli, hanem a magyar energiapiac stabilitását is erősíti, miközben hozzájárul a földgázalapú termelés modernizációjához.

GT26 gázturbina: rugalmasság és hidrogénkész megoldás

Genovai látogatásunk során az Ansaldo mérnökei megmutatták, hogy készül a GT26 típusú gázturbina, amely a tiszaújvárosi beruházás szíve lesz. A gép 540 megawatt teljesítmény leadására képes, és a kombinált ciklusú működésnek köszönhetően kiemelkedően hatékony. Vezetőnk elmondta, hogy a vállalat termékét a gázturbinák svájci óráinak is nevezik.

A turbinák egyik legnagyobb előnye a hidrogénkész kialakítás: akár 45 százalékos hidrogénelegy felhasználásával is képesek működni, ami kulcsfontosságú a jövő zöldátállásában. A mérnökök szerint a berendezések egyszerre biztosítják a fosszilis alapú áramtermelés stabilitását és a megújulókhoz való alkalmazkodást.

A GT26 megbízhatóságát az is jelzi, hogy akár 1000 órán keresztül folyamatosan üzemelhet egyetlen indítással. Ez

  • a rugalmasság
  • és üzembiztonság

különösen értékes a magyar energiarendszerben, ahol a nap- és szélenergia egyre nagyobb arányban van jelen. Az üzemben végzik a karbantartást is.

A GT26 gázturbina méretarányos modellje / Fotó: Világgazdaság

Keret: Mi az a kombinált ciklusú gázerőmű (CCGT)?

A kombinált ciklusú gázerőmű (angol rövidítéssel CCGT) a modern villamosenergia-termelés egyik leghatékonyabb technológiája. A gázturbina által termelt forró füstgáz nem vész el, hanem egy gőzturbinát is meghajt, így ugyanabból az üzemanyagból jóval több áram nyerhető. Ezzel az eljárással a hatásfok elérheti a 60 százalékot, miközben a kibocsátás alacsonyabb, mint a hagyományos erőműveknél.

Ansaldo: nemzetközi ipari szereplő, hazai referencia

Az 1853-ban alapított Ansaldo Energia máig az olasz ipar egyik vezető vállalata. Tavaly több mint 1 milliárd eurós árbevételt ért el, technológiái több mint 1000 erőműben működnek, jelenléte pedig több mint 30 országra terjed ki. A tiszaújvárosi erőmű az olasz cég számára is kiemelt referenciaprojekt, hiszen itt mutathatja meg, hogy a fosszilis alapú energiatermelés és a jövő hidrogéntechnológiája hogyan kapcsolható össze.

A genovai gyárlátogatás során tapasztalható volt, hogy az Ansaldo nem pusztán termékeket, hanem átfogó energiamegoldásokat kínál. A magyar beruházás egyszerre erősíti az ellátásbiztonságot, a versenyképességet és a fenntarthatóságot, ezzel pedig hosszú távon meghatározhatja a hazai energiapiac fejlődési irányát.

Genoa,,Italy,-,January,18,2013:,Employees,Work,On,A Ansaldo gas turbine
Fotó: Alessia Pierdomenico

Így illeszkedik a magyar energiastratégiába Tiszaújváros

A tiszaújvárosi beruházás nemcsak energetikai, hanem gazdasági szempontból is kulcsfontosságú. Magyarország jelenleg importból fedezi villamosenergia-szükségletének mintegy harmadát, így minden új hazai erőmű csökkenti a külső kitettséget. A földgázalapú, de hidrogénkész erőmű a rezsicsökkentés fenntartásához is hozzájárulhat, hiszen stabil és kiszámítható termelést biztosít, amely mérsékli a piaci árak volatilitását.

Uniós szinten a projekt jól illeszkedik az energiaátmenethez: bár a gáz nem zöld energiaforrás, a hidrogénbe való átállás lehetősége a technológiát a hosszú távú klímacélokhoz is közelíti. A tiszaújvárosi erőmű így egyszerre reagál a rövid távú ellátásbiztonsági kényszerekre és a hosszú távú fenntarthatósági követelményekre.

