Megnéztük, honnan érkezik a gázturbinák királya: így épít Európára az olasz Ansaldo technológiája – a Tiszai Erőmű is bevásárolt
A magyar energiarendszer történetében mérföldkő, hogy 13 év után ismét nagyerőmű épül Tiszaújvárosban. A beruházás nemzetközi együttműködés keretében valósul meg: az Ansaldo Energia és a török Calik Enerji partnersége révén jön létre az új kombinált ciklusú gázturbinás erőmű.
A projekt jelentősége messze túlmutat az energetikai adatokon. Az 1000 megawatt összteljesítményű, kétblokkos erőmű évente 7500 gigawattóra áramot termel majd, ami a hazai fogyasztás közel ötödét fedezheti. Ez nemcsak az ellátásbiztonságot növeli, hanem a magyar energiapiac stabilitását is erősíti, miközben hozzájárul a földgázalapú termelés modernizációjához.
GT26 gázturbina: rugalmasság és hidrogénkész megoldás
Genovai látogatásunk során az Ansaldo mérnökei megmutatták, hogy készül a GT26 típusú gázturbina, amely a tiszaújvárosi beruházás szíve lesz. A gép 540 megawatt teljesítmény leadására képes, és a kombinált ciklusú működésnek köszönhetően kiemelkedően hatékony. Vezetőnk elmondta, hogy a vállalat termékét a gázturbinák svájci óráinak is nevezik.
A turbinák egyik legnagyobb előnye a hidrogénkész kialakítás: akár 45 százalékos hidrogénelegy felhasználásával is képesek működni, ami kulcsfontosságú a jövő zöldátállásában. A mérnökök szerint a berendezések egyszerre biztosítják a fosszilis alapú áramtermelés stabilitását és a megújulókhoz való alkalmazkodást.
A GT26 megbízhatóságát az is jelzi, hogy akár 1000 órán keresztül folyamatosan üzemelhet egyetlen indítással. Ez
- a rugalmasság
- és üzembiztonság
különösen értékes a magyar energiarendszerben, ahol a nap- és szélenergia egyre nagyobb arányban van jelen. Az üzemben végzik a karbantartást is.
Keret: Mi az a kombinált ciklusú gázerőmű (CCGT)?
A kombinált ciklusú gázerőmű (angol rövidítéssel CCGT) a modern villamosenergia-termelés egyik leghatékonyabb technológiája. A gázturbina által termelt forró füstgáz nem vész el, hanem egy gőzturbinát is meghajt, így ugyanabból az üzemanyagból jóval több áram nyerhető. Ezzel az eljárással a hatásfok elérheti a 60 százalékot, miközben a kibocsátás alacsonyabb, mint a hagyományos erőműveknél.
Ansaldo: nemzetközi ipari szereplő, hazai referencia
Az 1853-ban alapított Ansaldo Energia máig az olasz ipar egyik vezető vállalata. Tavaly több mint 1 milliárd eurós árbevételt ért el, technológiái több mint 1000 erőműben működnek, jelenléte pedig több mint 30 országra terjed ki. A tiszaújvárosi erőmű az olasz cég számára is kiemelt referenciaprojekt, hiszen itt mutathatja meg, hogy a fosszilis alapú energiatermelés és a jövő hidrogéntechnológiája hogyan kapcsolható össze.
A genovai gyárlátogatás során tapasztalható volt, hogy az Ansaldo nem pusztán termékeket, hanem átfogó energiamegoldásokat kínál. A magyar beruházás egyszerre erősíti az ellátásbiztonságot, a versenyképességet és a fenntarthatóságot, ezzel pedig hosszú távon meghatározhatja a hazai energiapiac fejlődési irányát.
Így illeszkedik a magyar energiastratégiába Tiszaújváros
A tiszaújvárosi beruházás nemcsak energetikai, hanem gazdasági szempontból is kulcsfontosságú. Magyarország jelenleg importból fedezi villamosenergia-szükségletének mintegy harmadát, így minden új hazai erőmű csökkenti a külső kitettséget. A földgázalapú, de hidrogénkész erőmű a rezsicsökkentés fenntartásához is hozzájárulhat, hiszen stabil és kiszámítható termelést biztosít, amely mérsékli a piaci árak volatilitását.
Uniós szinten a projekt jól illeszkedik az energiaátmenethez: bár a gáz nem zöld energiaforrás, a hidrogénbe való átállás lehetősége a technológiát a hosszú távú klímacélokhoz is közelíti. A tiszaújvárosi erőmű így egyszerre reagál a rövid távú ellátásbiztonsági kényszerekre és a hosszú távú fenntarthatósági követelményekre.