Megnéztük, honnan érkezik a gázturbinák királya: így épít Európára az olasz Ansaldo technológiája – a Tiszai Erőmű is bevásárolt

A magyar energiarendszer történetében mérföldkő, hogy 13 év után ismét nagyerőmű épül Tiszaújvárosban. A beruházás nemzetközi együttműködés keretében valósul meg: az Ansaldo Energia és a török Calik Enerji partnersége révén jön létre az új kombinált ciklusú gázturbinás erőmű.

Az Ansaldo Energia genoai gyára, 2013 / Fotó: Alessia Pierdomenico

A projekt jelentősége messze túlmutat az energetikai adatokon. Az 1000 megawatt összteljesítményű, kétblokkos erőmű évente 7500 gigawattóra áramot termel majd, ami a hazai fogyasztás közel ötödét fedezheti. Ez nemcsak az ellátásbiztonságot növeli, hanem a magyar energiapiac stabilitását is erősíti, miközben hozzájárul a földgázalapú termelés modernizációjához.

GT26 gázturbina: rugalmasság és hidrogénkész megoldás

Genovai látogatásunk során az Ansaldo mérnökei megmutatták, hogy készül a GT26 típusú gázturbina, amely a tiszaújvárosi beruházás szíve lesz. A gép 540 megawatt teljesítmény leadására képes, és a kombinált ciklusú működésnek köszönhetően kiemelkedően hatékony. Vezetőnk elmondta, hogy a vállalat termékét a gázturbinák svájci óráinak is nevezik.

A turbinák egyik legnagyobb előnye a hidrogénkész kialakítás: akár 45 százalékos hidrogénelegy felhasználásával is képesek működni, ami kulcsfontosságú a jövő zöldátállásában. A mérnökök szerint a berendezések egyszerre biztosítják a fosszilis alapú áramtermelés stabilitását és a megújulókhoz való alkalmazkodást.

A GT26 megbízhatóságát az is jelzi, hogy akár 1000 órán keresztül folyamatosan üzemelhet egyetlen indítással. Ez

a rugalmasság

és üzembiztonság

különösen értékes a magyar energiarendszerben, ahol a nap- és szélenergia egyre nagyobb arányban van jelen. Az üzemben végzik a karbantartást is.

A GT26 gázturbina méretarányos modellje / Fotó: Világgazdaság

Keret: Mi az a kombinált ciklusú gázerőmű (CCGT)? A kombinált ciklusú gázerőmű (angol rövidítéssel CCGT) a modern villamosenergia-termelés egyik leghatékonyabb technológiája. A gázturbina által termelt forró füstgáz nem vész el, hanem egy gőzturbinát is meghajt, így ugyanabból az üzemanyagból jóval több áram nyerhető. Ezzel az eljárással a hatásfok elérheti a 60 százalékot, miközben a kibocsátás alacsonyabb, mint a hagyományos erőműveknél.

Ansaldo: nemzetközi ipari szereplő, hazai referencia

Az 1853-ban alapított Ansaldo Energia máig az olasz ipar egyik vezető vállalata. Tavaly több mint 1 milliárd eurós árbevételt ért el, technológiái több mint 1000 erőműben működnek, jelenléte pedig több mint 30 országra terjed ki. A tiszaújvárosi erőmű az olasz cég számára is kiemelt referenciaprojekt, hiszen itt mutathatja meg, hogy a fosszilis alapú energiatermelés és a jövő hidrogéntechnológiája hogyan kapcsolható össze.