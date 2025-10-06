Emelkednek az anyák fizetései, de a Tisza Párt tervei veszélybe sodorhatják az adómentességet

A nők átlagkeresete az idei év első felében meghaladta a bruttó 635 ezer forintot, és gyorsabban nőtt, mint a nemzetgazdasági átlag – írta közösségi oldalán Szalai Piroska, a miniszterelnök főtanácsadója. A szakértő szerint a növekedés a második félévben is folytatódik, ráadásul a háromgyermekes anyák adómentessége miatt a nettó keresetek még erőteljesebben emelkednek.

Október eleje óta még jobban járnak a háromgyerekes anyák / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Szalai számításai alapján egy három gyermeket nevelő, átlagkeresetű anya nettó fizetése októbertől 422 ezer forintról 517 ezer forintra nő, mivel a személyi jövedelemadó alól teljes mentességet kap, és csak a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot kell fizetnie. Ez 22,6 százalékos növekedést jelent az egy hónappal korábbi nettóhoz képest.

A főtanácsadó hangsúlyozta, hogy az Orbán-kormány gazdaságpolitikájának egyik fő célja a nők munkaerőpiaci helyzetének javítása és a családok támogatása, ami a béremelkedésekben is tükröződik.

Nem segítené a háromgyerekes anyákat a Tisza adócsomagja

Szalai bejegyzésében arra is kitért, hogy a Tisza Párt kiszivárgott adópolitikai elképzelései szerint

szűkítenék a kedvezmények körét,

és magasabb személyi jövedelemadót vetnének ki

a munkavállalók nagy részére. A jelenlegi rendszerben adómentességet élvező édesanya például már a 22 százalékos adósávba tartozna.

A kormányzati tanácsadó szerint a mostani adóintézkedések a családok megtartó erejét és a gazdasági növekedést is támogatják, ezért arra buzdította a lakosságot, hogy vegyenek részt a nemzeti konzultációban és „álljanak ki a családi adóforradalom mellett”.

Ahogy azt megírtuk, október 1-jétől a háromgyerekes anyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a munkával megszerzett jövedelmeik után. A nyilatkozat legegyszerűbben a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásában (ONYA) adható be elektronikusan.

A kedvezmény minden édesanyának jár, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három gyermek után jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra.

A kedvezmény tehát akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető.